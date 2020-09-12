傻眼！這明信片100年後才寄到目的地 但人事已非...

美國密西根州女子收到一張令人瞠目結舌的明信片，上面的郵戳竟然是1920年10月29日，也就是說將近100年後才寄到目的地。美國郵政示意圖。（美聯社）

2020/09/12 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州30歲女子基奇（Brittany Keech），本週收到一張明信片後相當傻眼，因為上面的郵戳竟然是1920年10月29日，也就是說這個明信片將近100年後才寄到目的地，但住戶早就換成基奇一家人了。

據《CNN》報導，基奇表示，一開始她並沒有想太多，因為平常照顧孩子就讓她累得夠嗆了，結果一拿出明信片基奇不禁當場愣住，畢竟這可是來自100年前的明信片。基奇說，明信片上的住址的確是她家，密西根州貝爾丁，但收件人卻是一個名為麥昆（Roy McQueen）的人。

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信裡寫著：「親愛的表兄弟，希望你收到明信片時身體健康，我們還算不錯，但是母親膝蓋一拐一拐的。這裡真的很冷，我剛剛上完了歷史課，不久就要上床睡覺了。我爸爸正在刮鬍子，媽媽則正在告訴我你的住址，希望爺爺奶奶都好，別忘了給我們寫信──羅伊（Roy）還沒修補好褲子。」署名的人則是布格斯（Flossie Burgess）。

明信片的正面無疑是萬聖節主題，除了有隻拿著掃帚的黑貓之外，還有拄著拐杖的白髮老婦和戴著女巫帽的南瓜燈籠。另外，明信片上貼的是美國首任總統喬治華盛頓的1美分美元郵票。

基奇說，她不知道是什麼原因讓這張明信片那麼晚才送到，因為它很顯然是在她出生前好幾十年寄出的。美國郵政發言人對此表示，在大多數情況下，這並非是郵政網絡遺失的郵件，而是從跳蚤市場、古董店或是網路商店重新流入郵政體系，只要有郵資和地址就可以送達目的地。

基奇表示，她希望能找到麥昆和布格斯的親戚，或者任何有可能認識這些家庭的人，她身邊已有幫手在協助尋找，目前已鎖定一位人士正持續聯繫當中。

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