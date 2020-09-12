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    哥倫比亞示威釀至少13死 國防部長出面道歉請求原諒

    哥倫比亞連續數日爆發反警察暴力示威，目前至少有13人死亡，數百人受傷，圖為哥國示威民眾11日以肉身阻擋安全部隊車輛。（法新社）

    哥倫比亞連續數日爆發反警察暴力示威，目前至少有13人死亡，數百人受傷，圖為哥國示威民眾11日以肉身阻擋安全部隊車輛。（法新社）

    2020/09/12 11:25

    〔即時新聞／綜合報導〕46歲的奧爾多涅斯（Javier Ordóñez）9日因違反社交距離政策而被警察電擊12次致死案在哥倫比亞掀起軒然大波，連續數日爆發反警察暴力示威，根據最新消息，目前至少有13人死亡，數百人受傷，為此，哥國國防部長11日早上出面為該國警察濫權行為而道歉，請求人民「原諒」。

    據《路透》報導，哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）11日晚間承諾，會針對不幸死亡的人進行案件調查，並宣示不會忍受安全部隊的濫權行為，而哥國國防部長特魯希略（Carlos Holmes Trujillo）當天早晨亦表示，「國家警察為所有忽視法律及準則的行為道歉」。

    《路透》指出，奧爾多涅斯電擊事件致使哥倫比亞民眾走上首都波哥大（Bogota）街頭，1名24歲的心理系學生馬林（Susana Marin）表示，「警察違反權利的行為已不再是秘密」，她惶恐述說，「我感到非常不安全，沒有受到保護，同時，我一點也不為我們的國家警察感到驕傲」。

    《路透》提及，連續數日的示威活動已造成13人不幸喪命，其中7名年輕人是在波哥大週三（9日）晚間的示威活動遭射殺，死者包括青少年。同日有3人在索阿查（Soacha）示威中身亡，另外還有3人則是在週四（10日）晚間的示威中身亡，包含其中1名女性是遭偷走的公車撞死。

    其中，部分波哥大示威受害者家屬指稱，他們的摯愛並沒有參與示威遊行，然而事件爆發至今，根據哥倫比亞當局資料顯示，受到警民衝突波及，已經造成數百人受傷，共有72人受到槍傷，警方受傷人數大約在200人以下，至少60個警察局遭到破壞，140人因此被拘留。

    哥倫比亞連續數日爆發反警察暴力示威，目前至少有13人死亡，數百人受傷，圖為哥國示威民眾10日間抗議情形。（法新社）

    哥倫比亞連續數日爆發反警察暴力示威，目前至少有13人死亡，數百人受傷，圖為哥國示威民眾10日間抗議情形。（法新社）

    哥倫比亞連續數日爆發反警察暴力示威，目前至少有13人死亡，數百人受傷，圖為哥國警方11日掃蕩示威者。（法新社）

    哥倫比亞連續數日爆發反警察暴力示威，目前至少有13人死亡，數百人受傷，圖為哥國警方11日掃蕩示威者。（法新社）

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