去年野火釀新州「無尾熊戰爭」 澳聯盟2黨因保育政策一度鬧翻

新州政府在去年12月立法並實施「州環境規劃政策」以保護州內無尾熊，卻意外釀成國家黨與自由黨一度鬧翻局面。圖為無尾熊示意圖。（美聯社）

2020/09/12 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲去年9月受森林大火蹂躪，惡火延燒數月，奪去人類和難以計數的野生動物生命，其中新南威爾斯州災情最為嚴重，災後如何重建保育成為州政府必須面對的議題；新州政府在去年12月立法並實施「州環境規劃政策（State Environmental Planning Policy）」，以保護州內無尾熊棲地，然而澳洲國家黨（The National Party）卻認為新保育政策過於嚴格，一度與同為「聯盟」的自由黨吵翻。這場意見攻防被澳媒形容為「無尾熊戰爭」。

根據《BBC》報導，澳洲國家黨對這項新規提出反對，表態不再支持新州州長、自由黨籍的貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）這項政策。新州副州長、國家黨領袖巴里拉羅（John Barilaro）強調，新規太過嚴格，不僅限制了土地持有者管理土地的方式、危害其正當權益，更無法完全保護無尾熊。

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自由黨與國家黨在政治上組成「自由黨-國家黨聯盟（The Liberal-National Coalition）」，聯盟為新州執政黨，和澳洲工黨（ALP）被視為澳洲兩大黨；新州議會下議院93席中，國家黨擁有13席，自由黨則有35席。巴里拉羅強調，「我們希望看到（無尾熊）數量倍增，我們並不反對無尾熊」，他也表態黨內議員將不再和自由黨同進退。

對此，自由黨做出回應，認為這項法案對無尾熊來說十分重要，而且也受到社區支持；澳洲綠黨黨魁班德（Adam Bandt）甚至重砲轟擊國家黨的決定，表示「國家黨的行為是在摧毀新州政府，他們希望流氓土地持有者殺死更多的無尾熊」。另外，一些自然環境保護主義者認為，政府現行法規還不足以保護動物。

對此，貝爾吉格利安重話表示，若巴里拉羅不在當地時間11日9時前改變主意，「有必要的話，我明日將赴總督府（Government House）並宣布新人事案」。根據澳媒《9news》當地時間11日下午12時報導，當日晨間一場國家黨內緊急會議後，巴里拉羅和貝爾吉格利安進行會談，並在會後宣布將率國家黨支持自由黨的新政策。

據最新一份統計，去年澳洲野火在全國範圍內造成30億隻動物死傷，今年6月公布的一份調查指出，若政府不再採取緊急措施防止棲地消失，新州的野生無尾熊恐將在2050年之前絕種。

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