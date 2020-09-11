川普自比邱吉爾 遭抓包錯誤連篇

美國總統川普10日在密西根州弗里蘭向支持群眾發表演說，自比為二戰時期的英國首相邱吉爾。（法新社）

2020/09/11 21:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕被踢爆曾在新冠病毒的嚴重性上刻意誤導美國大眾的川普總統，10日自比為二次世界大戰時期的英國首相邱吉爾（Winston Churchill），還說英國政府在二戰時期曾告誡國民「保持冷靜與堅持下去」（keep calm and carry on）；豈料川普的反駁竟被抓包錯誤連篇，因為英國在二戰時期根本沒有「保持冷靜與堅持下去」這句口號。

川普遭一本即將出版的新書揭發，他早在1月就得知武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的嚴重性，但企圖淡化，以免引發恐慌。對此，川普10日在密西根州弗里蘭告訴支持者，他的所做所為，一如英國政府在二戰時期告誡英國民眾，要「保持冷靜與堅持下去」。

請繼續往下閱讀...

川普自比為邱吉爾除了被酸不倫不類，還被人抓包二戰時根本沒有這句如今隨處可見的名言。華盛頓郵報報導，根據英國政府的口號史，二戰時期的英國人從沒聽過「保持冷靜與堅持下去」這句口號。華郵說，當時的英國資訊部確實曾創造出若干抗戰口號，「保持冷靜與堅持下去」是其中之一，但卻因政治鬥爭與內部批評而從未對外發布。

英國利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）歷史學者厄文（Henry Irving）發現，「保持冷靜與堅持下去」當時曾遭一名官員批評「普通到無法激勵人心」，甚至說該口號有政府質疑民眾情緒穩定性之虞，會讓民眾覺得討厭。

描述二戰時期英美元首情誼的《富蘭克林與溫斯頓》（Franklin and Winston）一書作者米查姆（Jon Meacham）建議，川普若真想引用邱吉爾的發言，以下這句話可能更合適：「英國人能以堅韌與樂觀面對任何不幸，只要他們深信當家作主的人沒有騙人或自欺欺人。」

此外，川普10日還說，邱吉爾在二戰時經常上屋頂發表演說與展現冷靜，結果這話又被媒體與歷史學者抓包不實─邱吉爾在二戰時確實會定期上屋頂，但不是發表演說，而是查看敵軍轟炸，更從未在屋頂上公開發表演說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法