男遭警電擊12次致死 哥倫比亞爆反警示威

哥倫比亞近日爆發反警察暴力示威。（歐新社）

2020/09/11 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞近日爆發反警察暴力示威，一名男子9日疑似因違反社交距離規範被警方壓制，還遭警察電擊12次致死，引爆各地反警示威，爆發警民衝突，目前至少有7人死亡。

根據《BBC》報導，46歲的奧爾多涅斯（Javier Ordóñez）9日晚上與朋友出門買酒時，因違反社交距離規範與街上飲酒而被警方攔下，目前仍不清楚為何警方將他壓制在地，並至少電擊12次。事發過程被奧爾多涅斯友人拍下，上傳網路，引發民眾怒火，影片中，奧爾多涅哀求警察停下動作，說自己快要窒息，連拍攝者也出聲求警察，但警方仍持不停手，將他逮捕送往派出所。友人抵達派出所後，發覺奧爾多涅斯不太對勁，送醫急救仍不幸宣告死亡。

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在首都波哥大（Bogotá）附近的索阿查（Soacha）的示威目前共有7人喪生，波哥大市長洛佩斯（Claudia López）說，有248人受傷，其中58人遭槍擊，也有100名警察受傷。她說，沒有人下令警察對示威者開槍，但是有證據顯示，在某些地區，警察確實這樣驅離示威者。示威集中在恩加蒂瓦（Engativá）街區，有40個警察局遭到襲擊，17個被燒毀。其他地區也有示威，有超過70輛公車毀損，9輛遭縱火燒毀。國防部長特魯希略（Carlos Holmes Trujillo）說，將增派1600名警察來應對示威。

根據報導，壓制奧爾多涅斯的警察已被停職調查，波哥大市長洛佩斯也譴責警方的暴力行為，但也請求示威者避免使用暴力，她說，「摧毀這座城市不會結束警察的凌虐行為。」奧爾多涅斯遭警暴力事件也在網路上瘋傳，許多人將此事與美國弗洛伊德（George Floyd）案相提並論，根據波哥大市長洛佩斯表示，今年已有137件警察暴力的投訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

示威者燒毀警察局抗議。（美聯社）

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