曾嗆習「壞鬼」！訪台捷克參議員再酸：一中不存在

〔即時新聞/綜合報導〕此次隨捷克參議院議長韋德齊訪台的參議員艾斯尼班納蘭(Lumír Aschenbrenner)曾在飯店門前貼出中國領導人習近平肖像,配上大大的中文「壞鬼在這間房間不受歡迎」強硬回擊中國威脅,昨(10日)他在推特發文表示,自己將被禁止進入中國,但他卻可以隨時到台灣,「這證明一個中國根本不存在」。

針對捷克團訪台一事,中國外交部長王毅曾恐嚇捷克「會付出代價」,艾斯尼班納蘭則直接在臉書PO出飯店房門照片,只見門上赫然出現習近平肖像,還在下方插了兩根五星旗,照片上更以中文寫著「壞鬼在這間房間不受歡迎」,艾斯尼班納蘭還加上註解,「我們在台北居住的飯店門口,回答了中國人對我們台灣之行的威脅」。

艾斯尼班納蘭於昨(10日)在推特發文表示,自己看見中共官媒《中國日報》提到,陪同捷克參議院議長韋德齊訪台的每一位成員都將被禁止進入中國,但他想一想自己仍然可以隨時到台灣,這不正是一個無可辯駁的證據,「證明一個中國根本不存在」,更隨文附上諷刺漫畫,戰力十足。

Au :-) Dostanu zákaz vstupu do Číny. Noviny China Daily píší, že všichni, kteří doprovodili předsedu Senátu @Vystrcil_Milos na Tchaj-wan, dostanou zákaz vstupu do Číny. Tedy i já. Protože na Tchaj-wan mohu kdykoli, je to další nezvratný důkaz, že jedna Čína neexistuje pic.twitter.com/5NlPaQa23y