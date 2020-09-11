曾嗆習「壞鬼」！訪台捷克參議員再酸：一中不存在

隨議長訪台的參議員艾斯尼班納蘭根本沒在怕，直接在飯店門前貼出寫著「壞鬼在這間房間不受歡迎」的中國領導人習近平肖像，對中國威脅做出回應。（擷取自Lumír Aschenbrenner臉書）

2020/09/11 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕此次隨捷克參議院議長韋德齊訪台的參議員艾斯尼班納蘭（Lumír Aschenbrenner）曾在飯店門前貼出中國領導人習近平肖像，配上大大的中文「壞鬼在這間房間不受歡迎」強硬回擊中國威脅，昨（10日）他在推特發文表示，自己將被禁止進入中國，但他卻可以隨時到台灣，「這證明一個中國根本不存在」。

針對捷克團訪台一事，中國外交部長王毅曾恐嚇捷克「會付出代價」，艾斯尼班納蘭則直接在臉書PO出飯店房門照片，只見門上赫然出現習近平肖像，還在下方插了兩根五星旗，照片上更以中文寫著「壞鬼在這間房間不受歡迎」，艾斯尼班納蘭還加上註解，「我們在台北居住的飯店門口，回答了中國人對我們台灣之行的威脅」。

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艾斯尼班納蘭於昨（10日）在推特發文表示，自己看見中共官媒《中國日報》提到，陪同捷克參議院議長韋德齊訪台的每一位成員都將被禁止進入中國，但他想一想自己仍然可以隨時到台灣，這不正是一個無可辯駁的證據，「證明一個中國根本不存在」，更隨文附上諷刺漫畫，戰力十足。

Au :-） Dostanu zákaz vstupu do Číny. Noviny China Daily píší, že všichni, kteří doprovodili předsedu Senátu @Vystrcil_Milos na Tchaj-wan, dostanou zákaz vstupu do Číny. Tedy i já. Protože na Tchaj-wan mohu kdykoli, je to další nezvratný důkaz, že jedna Čína neexistuje pic.twitter.com/5NlPaQa23y — Lumír Aschenbrenner （@Lem_Aschenbrenn） September 10, 2020

艾斯尼班納蘭（圖右）隨捷克參議院議長韋德齊（圖左）訪台。（擷取自Lumír Aschenbrenner臉書）

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