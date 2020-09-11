中國城市久旱逢「暴雨」市區成汪洋 疑官方「人工降雨」失誤釀禍

中國福建省寧德市疑因「人工降雨」劑量錯誤，狂降暴雨，市區成汪洋。（圖截自微博影片）

2020/09/11 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕久旱逢「暴雨」！中國福建省寧德市因日前缺雨，官方宣布8日至9日將進行「人工降雨」，不料，8日下午市區突降暴雨、嚴重淹水，不但汽車直接泡水中，還一度緊急撤離居民，民眾懷疑應是「人工降雨」劑量錯誤釀禍，感嘆「寧德大概是第一個因為人工降雨把自己淹掉的城市吧！」，對此，官方未多做說明。

綜合媒體報導，為了緩解缺少降雨對民眾生活、農業生產和森林防火的影響，當局在7日發布一則《關於在蕉城區實施人工增雨》的公告，稱8日至9日將寧德市蕉城區實施「人工降雨」。

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沒想到實施降雨後，8日下午起，該地區突降暴雨。短短2小時內，寧德市中心區域雨量達到73.9毫米，排水系統無法負荷，使市區成為一片汪洋。網友推測應是沒有測算好「人工降雨」的劑量，導致暴雨淹水。

對此，官方僅避重就輕解釋，淹水是因城市設計的排水能力無法承受短時集中強降雨導致，未說明暴雨是否和「人工降雨」有關。

福建 寧德市2020年9月8日洪水



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