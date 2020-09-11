大火再掀歐洲難民危機 德法荷向未成年移民敞開大門

希臘的「摩利亞難民營」9日爆發2起大火，造成逾1.2萬人失去住處。（法新社）

2020/09/11 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕希臘的「摩利亞難民營」（Moria Camp）9日爆發2起大火，造成逾1.2萬人失去住處，德國總理梅克爾（Angela Merkel）10日表示，德國和法國希望能收留無數可去的未成年移民者，並強調，難民危機將成為歐洲各國的責任。

綜合外媒報導，位在希臘列斯伏斯島（Lesbos）的摩利亞難民營長期接收來自非洲、中東國家的難民、移民和尋求庇護者，營區內居住逾1.2萬人，遠遠超過可負荷量，摩利亞火災也使得移民和庇護問題再次浮出水面。

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梅克爾表示，在希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）提出要求後，已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成初步共識，德法兩國預計將接收400名未成年難民，同時也呼籲其他歐盟國家為未成年者提供住所。

荷蘭同（10）日宣布，將從摩利亞難民營接收100名無人陪伴的未成年人以及有孩子的家庭。荷蘭國務秘書（State Secretary）布羅克斯-科諾爾（Ankie Broekers-Knol）表示，在這種特殊情況下，政府認為必須採取特殊步驟。

梅克爾指出，歐盟最終仍須為移民政策負責。並強調，移民不是他們抵達國家，包括希臘、義大利等國應獨自面臨的問題，更不單是德國的問題，而是歐洲國家共同的責任。

據報導，自2015年歐洲出現難民危機後，仍有超過110萬移民在德國尋求保護，對於移民措施，歐盟成員國卻始終存在分歧意見。波蘭和匈牙利等國反對歐盟國家共同承擔接收移民的責任，希臘和義大利則多次表示，無法獨自應對移民者。歐盟執委會則預計在月底前，提出共同庇護政策的提案。

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