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    戰狼踢鐵板？中外交官禁用推特 美歐議員再掀激辯

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    中國國家主席習近平。（美聯社）

    2020/09/11 11:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人、駐英大使先後被發現在推特上點讚情色內容，遭國際輿論嘲諷，這也讓中國外交人員利用推特作為政治宣傳工具的現狀再次被熱烈討論。美國一名國會議員今日在與歐洲議會議員的辯論會上，針對中國外交官是否該被禁用推特展開激辯。

    根據《美國之音》報導，美國威斯康辛州共和黨眾議員加拉格（Mike Gallagher）今天在馬歇爾基金會舉辦的辯論會上正面迎戰歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann），加拉格認為，中國政府剝奪人民使用社群媒體獲得外界訊息，但中方卻利用這些平台散播宣傳，這不該被允許。

    加拉格進一步指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行期間，中國對肺炎的虛假宣傳就是最好的例子，他說，這表明容許中國使用這些平台，就會讓他們有大量機會將虛假訊息嵌入國際輿論中，進而影響全球局勢。

    加拉格認為，中國並未讓推特發揮其本應具有的功能，即公開討論、供民眾自由思辯，反而將其用來散播假消息，有助北京當局進行國際活動，甚至用於壓制民間討論及思辯。

    對此，歐洲議會議員萊克斯曼同意，中國的存在是民主國家面臨的難題與巨大挑戰，且她能理解支持封禁方的立場。

    但萊克斯曼還是認為，即使存在這麼做的積極理由或目標，西方國家一旦開始限制言論自由以至其他任何形式的自由，最終仍可能不利自身，而允許中國外交官使用推特，將展現並凸顯西方民主社會與中方差異，一旦禁止使用，外界對中國不應限制國民使用推特的立論點將同步被削弱。

    根據本場辯論會前後實施的民調，會後「封禁中國外交官推特帳號」支持者的比例大幅上升了14個百分點，顯示加拉格的辯論內容成功打動不少原本持反對立場的民眾，不過仍有逾半數受訪者表達反對態度。

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