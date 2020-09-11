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    德媒：俄反對領袖納瓦尼狀況改善 能開口說話

    2020/09/11 00:37

    〔中央社〕德國明鏡周刊（Der Spiegel）今天報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）出現更多康復進展，且能開口說話。

    納瓦尼上月在一架俄羅斯國內班機上病倒，目前正在柏林夏里特醫院（Charite）接受治療。德國當局指出，他遭到蘇聯時代「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑攻擊。

    德國當局表示，納瓦尼是謀殺未遂受害者，已要求俄國提出解釋。俄國當局指稱，沒有證據顯示納瓦尼遭到下毒。

    明鏡周刊報導，當局已加強對納瓦尼的警力保護，因為隨著他的狀況好轉，預計他將接受更多訪客。

    義大利媒體今天引述總理孔蒂（Giuseppe Conte）報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）告訴孔蒂，他將設立委員會調查納瓦尼中毒案。

    孔蒂接受義大利「頁報」（Il Foglio）訪問時指出：「總統蒲亭已（在最近談話中）向我保證，俄國有意釐清事情，他告訴我將會設立調查委員會，並準備與德國當局合作。」

    美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天指稱，納瓦尼遭下毒，可能是俄國政府高階官員下令。俄國今天譴責這項說法無法被接受。

    克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我們認為，任何直接表明或間接暗示俄國官員涉入其中的說法，都無法被接受。」

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