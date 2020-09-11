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    合作抗中 印法澳軸心首對話 印日強化軍事後勤合作

    印度與中國近來關係緊張，印度陸續與多國交流合作，被視為是在對抗中國的擴張行動。（彭博檔案照）

    印度與中國近來關係緊張，印度陸續與多國交流合作，被視為是在對抗中國的擴張行動。（彭博檔案照）

    2020/09/11 00:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕印度9日與日本簽訂兩國軍隊物資勞務相互提供協定（ACSA），另外，印度也與法國和澳洲外交部高層官員舉行首屆印、法、澳三方對話，聚焦維持印太海上安全和強化印太地區合作。這些一連串動作，均著眼中國在印度—太平洋地區愈加擴張行徑。

    印度國防部次長庫瑪（Ajay Kumar）與日本駐印度大使鈴木聰（Suzuki Satoshi）簽署上述協議，該協議為兩國軍隊進行雙邊訓練時提供物資以及運輸和維修等勞務融通，也能互用對方軍事設施。先前印度已經與美國、法國、南韓、新加坡和澳洲簽訂類似協議。日本「共同社」報導，印度是日本締結ACSA協議的第6個國家。日本首相安倍晉三與印度總理莫迪10日電話會談，歡迎兩國簽署該協議，推動日、美、澳和印度四國在亞太地區的安全合作。

    印度時報報導，在中國正快速擴張在環印度洋區域戰略足跡的背景下，與這些國家簽訂的這類協議對印度而言至為重要。中國在環印度洋區域隨時維持部署6到8艘軍艦，並可使用巴基斯坦喀拉蚩、瓜達爾港轉運其潛艦、軍艦物資，也正設法在柬埔寨、萬那杜設立軍事據點，加強鞏固在印太地區的軍事部署。

    印度外交部次長錫林格拉（Harsh Vardhan Shringla）、法國外交部秘書長德拉特（Francois Delattre）、澳洲外交暨貿易部秘書長孫芳安（Frances Adamson）9日視訊對話，會中討論「強化海上安全合作」，包括海上疆域意識、後勤支援和印太地區其他友好國家的實力發展建設，3國聲明，將發揮各自優勢，確保印太地區和平、安全、繁榮和基於規範行事。

    印法澳三國戰略聯盟是法國總統馬克宏2年前率先提出，以因應亞太地區的挑戰和中國與日俱增的強勢作為。他2018年訪問澳洲，表示若要被中國尊重為對等夥伴，就有必要成立新的戰略聯盟，「巴黎—德里—坎培拉軸心至為關鍵」。

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