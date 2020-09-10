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    港劇被疑暗藏「五一手勢」 電視台火速重剪輯

    港劇《愛·回家之開心速遞》最新一集的場景中疑似出現反送中口號「五大訴求、缺一不可」的「五一手勢」（紅框處），結果有支持建制派的觀眾氣到揚言罷看，更有人稱向港府「投訴」。（圖擷取自網路）

    港劇《愛·回家之開心速遞》最新一集的場景中疑似出現反送中口號「五大訴求、缺一不可」的「五一手勢」（紅框處），結果有支持建制派的觀眾氣到揚言罷看，更有人稱向港府「投訴」。（圖擷取自網路）

    2020/09/10 23:04

    〔即時新聞／綜合報導〕捕風捉影？香港無線電視（TVB）製作情境喜劇影集《愛·回家之開心速遞》，最新一集的場景中被質疑暗藏「反送中」口號「五大訴求、缺一不可」的「五一手勢」，有支持建制派的觀眾氣到揚言罷看，更有人稱向港府「投訴」；TVB官方表示，「巧合的機率太小了，一定是有心人故意搞破壞」，更稱會嚴肅處理此事，揪出故意搞破壞的人，該片段已重新剪輯，以不同機位避掉外傳的「五一手勢」。

    綜合外媒報導，眼尖的觀眾觀看這集電視劇時發現，場景中有副手套疑似比出了象徵「五大訴求、缺一不可」的「五一手勢」，畫面長達12秒，結果有支持建制派的網友氣炸了，揚言要抵制該部連續劇，更要港府介入調查。

    TVB今天（9月10日）表示，已看過昨晚播出的片段，「公司認為巧合的機率較低，相信是有心人故意搞破壞」，會嚴肅了解該事件，並揪出這個搞破壞的人，「TVB絕對不允許也不容忍這種事發生」。

    事後TVB將該爭議片段重新剪輯，以其他鏡位的方式取代原畫面；不過此事也引起香港網友的嘲諷，表示「這些藍絲（支持政府者）怎麼比黃絲（示威者）更在意五一手勢」、「這樣就玻璃心，這樣的話記得以後五一勞動節都不要放假啊」、「希望建制派網友真的有志氣拒看」、「玻璃心碎了一地」。

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