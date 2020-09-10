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    狂風太威！卡車不聽勸硬上高速公路 直接被吹翻

    一台卡車在高速公路上直行，沒想到因風勢太強，直接被吹翻，就在同一地點，還有另一台被吹翻的卡車躺在一旁。（擷取自推特@UTHighwayPatrol）

    一台卡車在高速公路上直行，沒想到因風勢太強，直接被吹翻，就在同一地點，還有另一台被吹翻的卡車躺在一旁。（擷取自推特@UTHighwayPatrol）

    2020/09/10 18:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州日前遭狂風侵襲，部分地區出現樹木被吹斷及停電情形，為了安全，不少學校也暫時關閉。其中，社群平台瘋傳的影片中可見，一台卡車在高速公路上直行，沒想到因風勢太強，直接被吹翻，就在同一地點，還有另一台被吹翻的卡車躺在一旁。

    綜合媒體報導，狂風日前侵襲猶他州，造成1人死亡，大量樹木被吹斷，也有數萬戶因此停電，還有45輛卡車在暴風中被吹翻。有報導指出，雖然狂風未滿足達到「颶風」條件，但造成的傷害有過之而無不及。

    一名猶他州公路巡邏隊的警察更在15號州際公路上拍攝到一輛卡車翻倒的影片。影片中只見一輛卡車在公路上緩慢地直行，下一秒半個車身就被吹離地面，隨後整台卡車翻倒在路邊，而它身邊還有一輛同樣被吹翻的卡車。

    報導指出，因應狂風，當地官方已經宣布部分路段禁止大車行駛，不過駕駛顯然忽略了這個規範。影片曝光後，網友紛紛留言表示「這風太可怕」、「這些司機為什麼不聽規定」、「如果造成傷害，這些司機能負責嗎？」

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