狂風太威！卡車不聽勸硬上高速公路 直接被吹翻

2020/09/10 18:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國猶他州日前遭狂風侵襲,部分地區出現樹木被吹斷及停電情形,為了安全,不少學校也暫時關閉。其中,社群平台瘋傳的影片中可見,一台卡車在高速公路上直行,沒想到因風勢太強,直接被吹翻,就在同一地點,還有另一台被吹翻的卡車躺在一旁。

綜合媒體報導,狂風日前侵襲猶他州,造成1人死亡,大量樹木被吹斷,也有數萬戶因此停電,還有45輛卡車在暴風中被吹翻。有報導指出,雖然狂風未滿足達到「颶風」條件,但造成的傷害有過之而無不及。

一名猶他州公路巡邏隊的警察更在15號州際公路上拍攝到一輛卡車翻倒的影片。影片中只見一輛卡車在公路上緩慢地直行,下一秒半個車身就被吹離地面,隨後整台卡車翻倒在路邊,而它身邊還有一輛同樣被吹翻的卡車。

報導指出,因應狂風,當地官方已經宣布部分路段禁止大車行駛,不過駕駛顯然忽略了這個規範。影片曝光後,網友紛紛留言表示「這風太可怕」、「這些司機為什麼不聽規定」、「如果造成傷害,這些司機能負責嗎?」

While it may seem calmer than it was, winds are expected to gust up to 75 mph again tonight after 9:00 pm in Davis & Weber Counties. Please do not ignore the restrictions on high-profile vehicles (...still in place) in this area. pic.twitter.com/uguac8trDx