武漢肺炎》印度單日新增9.5萬確診 持續推動「解封4.0」

印度單日新增逾9.5萬例確診，再創全球紀錄。（路透）

2020/09/10 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度衛生部公布數據，過去24小時內印度新增9萬5735例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度打破全球單日確診，儘管確診數每日激增，印度仍持續推動「解封4.0」，預計在9月21日重新開放部分校園，知名古蹟泰姬瑪哈陵也將在21日恢復觀光。

綜合外媒報導，印度單日新增9萬5735例確診，1172例死亡，再次打破全球紀錄。印度目前累積確診達446萬，僅次於美國的636萬確診，死亡人數則累積達7.3萬。印度政府則持續推動「解封4.0」，地鐵、學校和觀光景點將陸續開放。

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印度衛生部已允許高中以上學校21日起陸續重新開放，無法參與線上課程或遇到問題的學生，經過父母書面同意後可以自願返回校園。大專院校也將逐步開放，其中技職學院、碩、博士研究生等將優先返回學校。

位在北方邦阿格拉（Agra）的泰姬瑪哈陵關閉6個月後，也預計將在21日重新開放參觀，遊客必須配合社交距離和酒精消毒等防疫措施，每日預計僅開放5千人入內。據報導，泰姬瑪哈陵每年約吸引7百萬的遊客，其中多數為外國觀光客。

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