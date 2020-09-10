俄國小島出現稀有「金毛海狗」 專家憂恐遭同類排擠
〔即時新聞／綜合報導〕生物學家近日在俄羅斯鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）附近島嶼發現一隻「金毛海狗」，專家表示，這隻海狗應是患有白化症，並強調這樣的機率是十萬分之一，但專家也擔心，和同類長的不一樣的海狗恐遭到排擠。
綜合外媒報導，綽號「醜小鴨」的海狗在鄂霍次克海上被稱為「海豹島」的秋列尼島（Tyuleny Island）被發現，海洋哺乳類生物學家伯卡諾夫（Vladimir Burkanov）表示，儘管「醜小鴨」仍和海狗群體一起生活，未被拋棄，但已有跡象顯示，其他海狗在閃避他。
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伯卡諾夫指出，其他海狗似乎沒有對「醜小鴨」有太多關注，但也沒有惡意欺負，目前未看見有追逐或其他攻擊行為。這隻白化症的海豹被認為視力不佳，伯卡諾夫也提到，「醜小鴨」恐無法在野外成功繁殖。
據報導，2011年秋列尼島也曾出現過「金毛海狗」，名叫「納芬亞」（Nafanya）的海狗在島上遭到同類排擠，最後被專家送往俄羅斯索契（Sochi）的海生館。
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