美墨水資源爭議 墨國邊境大壩爆示威槍戰2死

墨西哥近期因為水資源爭議，在邊境水壩出現示威衝突，示威群眾與軍警爆發槍戰，造成2人死亡。（路透）

2020/09/10 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥近期因為水資源爭議，在邊境水壩爆發示威衝突，墨西哥國民衛隊（National Guard）9日表示，在最新的一場抗議活動中，示威群眾與軍警爆發槍戰，造成2人死亡。

綜合外媒報導，墨西哥近期計畫增加波基拉大壩（La Boquilla dam）輸水至美國，加速償還「水債」，此舉引發北部乾旱地區民眾不滿。墨西哥北部邊境契瓦瓦州（Chihuahua）的居民，連日進行示威，8日晚間向軍警扔擲汽油彈和石塊，最終成功佔領波基拉大壩並關閉水閘，警民衝突也導致2人身亡。

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墨西哥國民衛隊在推特上表示，示威群眾中發現有人帶有催淚彈和槍枝，8日晚間拘留3人。衝突現場國民衛隊也遭到槍擊，最後擊退侵略性的行動。據報導，2名示威者在車內中彈，一人當場死亡，另一人送醫後不治。

墨西哥今年因為水資源問題，爆發多次示威衝突，當地農民表示，目前受到乾旱影響，墨西哥應該停止向外國輸水。目擊者指出，在執法人員拒絕關閉水壩閘門後，波拉基大壩周圍城鎮的居民與國民衛隊發生衝突。示威者持續扔擲汽油彈、石頭和木條，並發射催淚彈。最後示威者自行進入水壩，關閉水閘。

總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提到，這次的示威暴力「令人遺憾」。美墨1944年簽訂分水協議，歐布拉多政府原定將加速向美國輸水，已償還積欠已久的「水債」，卻引發民眾反彈。

歐布拉多9日在記者會上被問及示威議題，歐布拉多表示，國民衛隊應該「謹慎的撤出」，避免加劇當地緊張局勢。近年墨西哥輸出的水量不及得到的水量，造成「水債」問題。歐布拉多也提醒示威者，美國正在進行選舉，若是墨西哥停止向美國輸水，恐受到制裁。

墨西哥因為輸水爭議，近日在波基拉大壩周邊進行示威。（美聯社）

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