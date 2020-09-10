希臘難民營24小時內兩起火災 官員初步研判移民蓄意縱火

希臘列斯伏斯島的摩利亞難民營24小時內爆發兩起大火，逾1.2萬居民無處可去。（法新社）

2020/09/10 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕希臘列斯伏斯島（Lesbos）最大的難民營「摩利亞難民營」（Moria Camp），昨（9）日凌晨傳出火警，超過1.2萬難民被迫撤離，晚間再次爆發大火，官員初步研判為尋求庇護者不滿隔離政策，蓄意縱火。希臘政府同日宣布，列斯伏斯島進入為期4個月的緊急狀態，並增派警力到島上。

綜合外媒報導，摩利亞難民營日前傳出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，過去24小時內爆發兩場大火。根據美聯社攝影記者表示，第一場大火撲滅後，許多民眾返回難民營尚未燒毀的區域內，找尋自己的家當，第二波大火約在傍晚爆發，所幸無人傷亡。

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摩利亞難民營生活條件惡劣，超過1萬2000難民居住，目前至少有35例確診。許多難民試圖前往島上小鎮邁林尼（Mylinene），卻遭到警方阻擋，火災事件後當局增派警察至列斯伏斯島，嚴格執行封鎖措施，以防疫情傳播至其他地區。

移民部長米塔拉奇（Notis Mitarachi）表示，約有2千名受大火影響者，將被臨時安置在希臘海軍的渡輪和另外兩艘軍艦。據報導，難民營中約有400名無人陪伴的青少年或兒童，目前已送往希臘北部的其他難民中心。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在電視演說中表示，摩利亞難民營的局勢不應該持續下去，並強調，這項議題同時是公共衛生和國家安全問題，管理移民流動則是整個歐洲共同的問題。

摩利亞難民營傳出確診後，當地實施封鎖令，衛生官員表示，昨（9）日凌晨第一場大火後，可能已有確診者逃離難民營周遭。移民和庇護副部長庫穆薩科斯（Giorgos Koumoutsakos）指出，大量的移民和疫情大流行相互影響，導致這個異常嚴峻的情況。

移民部長米塔拉奇（Notis Mitarachi）則表示，初步研判起火原因應是尋求庇護者不滿隔離政策而縱火。米塔拉奇也強調，尊重法律和秩序是庇護程序的必要先決條件，相關非法行為不可接受。

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