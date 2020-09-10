悍！停紅燈被殺手槍擊左胸 他市區開車狂飆1.6公里醫院求救命

香港街頭爆1房車停紅燈被槍擊後，傷者開車狂飆到醫院求救。（圖擷取自YouTube畫面）

2020/09/10 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港本月8日晚間在尖沙嘴的街道上，發生一起凶殺案，一部房車紅燈停車時，1名殺手突現身車邊，朝車主近距離開槍擊中左胸後逃逸，車主隨即急踩油門狂飆逃命，據事後的影片曝光，他在15秒內撞了3部車，但車子沒停，一路急駛市區繁忙街道1.6公里到伊利沙伯醫院外，還自己下車衝進急診室猛向醫院人員喊「我中槍了！」，目前人仍在醫院救治中。

綜合港媒報導，這起槍擊案，疑是債務糾紛引起，昨天，香港警方對當地幫派進行大掃蕩。

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據報導，遭到槍擊的是一名嚴姓商人，疑似有幫派背景，綽號「黐線勇」，前天晚上，嚴男吃完宵夜，開著房車準備回家，不過，當房車沿吳松街轉入柯士甸道近龍堡國際賓館前，等停紅燈時，一名名頭戴白色安全帽的殺手突然走到嚴的座駕旁，左手舉槍隔著車窗對嚴轟出一槍，子彈貫穿車窗玻璃射中嚴的左胸近腋下，槍手疑似補槍，但沒有射出，被疑「卡彈」，嚴隨即踩油門闖紅燈逃離，殺手也回頭走人，前後過程約是10秒鐘。

嚴中槍後，胸口冒血、忍痛開車，沿路直出廣東道、轉入佐敦道至近白加士街燈位前，連撞三輛計程車，直衝伊利沙伯醫院外停車，自己下車衝入急症室求救，還向醫護高喊「我中咗槍呀！」，終於醫護緊急救治，目前病情仍相當嚴重。

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