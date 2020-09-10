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    首頁　>　國際

    中國駐英大使劉曉明按讚色情影片 稱遭惡搞

    2020/09/10 02:27

    〔中央社〕中國駐英國大使劉曉明官方推特（Twitter）帳號被發現點讚色情影片，中國駐英使館今天聲明遭到反華分子「大肆惡搞」，敦促推特調查。

    劉曉明官方推特帳號今天被發現按讚了一段來自帳號「騷妻日常」的影片，片中有一雙穿著黑絲襪的腳，搓弄一名男子的下體，雖然之後似乎取消按讚，但已被不少網友截圖轉傳。

    高度關注香港人權運動的保守黨人權委員會成員、英國人權組織「站起來基金會」（Arise Foundation）創辦人裴倫德（Luke de Pulford）就在個人推特轉貼截圖，還警告大家「吃飯時不要觀看」。

    他並語帶諷刺地說：「難道這就是（美國總統）羅斯福所稱的巨棒外交（Big Stick Diplomacy）嗎？」巨棒外交一詞出自羅斯福的外交政策，又稱棍棒外交，指的是對心懷不軌的國家，以強大的軍力鎮壓。

    裴倫德之後寫道：「原本感覺這麼做有點不厚道，但想到維吾爾族集中營和香港，很快就釋懷了。」

    中國駐英大使館隨後發表聲明，表示「有個別反華分子通過網絡惡意攻擊劉曉明大使推特帳號，大肆惡搞，手段卑劣」，稱已經向推特舉報，並保留進一步採取行動的權利，敦促推特認真調查、嚴肅處理，也「希望廣大網友誤信謠傳謠」。

    不過，聲明張貼在劉曉明的推特帳號後，反而吸引網友的連番嘲諷，相繼貼上和腳相關的動圖。

    有網友說：「沒關係，他喜歡腳、喜歡色情片，他也是人啊。假設真的有人駭進他的帳號，做的應該遠遠不止對色情影片點讚吧。當個男人，承認你喜歡色情片吧，曉明。」還有網友問：「大使，有沒有推薦的片單呢？」（編輯：楊昭彥）

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