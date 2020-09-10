防中國竊取敏感研究！美將對特定中生與學者簽證設限

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美國國土安全部代理部長沃爾夫9日在國土安全部的一場活動上發言。（美聯社）
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）9日表示，美國將阻止特定中國研究生與研究學者取得赴美簽證，以免這些人竊取美國的敏感研究。
沃爾夫在華盛頓的一場演講中，重申美國對中國不公正商業行為和工業間諜活動的指控，包括企圖竊取美國的武漢病毒研究，他也指出，中國濫用學生簽證來利用美國學術界。
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