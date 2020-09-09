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    民族主義無害？中官媒總編：自由派在中國輿論聲量大

    中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進被問及中國網路上的愛國主義、民族主義是否對中國及世界造成危害，胡錫進認為沒有。（路透檔案照）

    中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進被問及中國網路上的愛國主義、民族主義是否對中國及世界造成危害，胡錫進認為沒有。（路透檔案照）

    2020/09/10 01:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進9日接受外國媒體訪問，被問及中國網路上的愛國主義、民族主義是否對中國及世界造成危害，胡錫進認為沒有，理由是自由派的親西方聲音很高，與民族主義聲量互相抵銷，他並稱，民族主義聲音不具有主導性，很難直接影響中國政府的決策。

    胡錫進把他的回應發到微博上，承認中國網路輿論有一些「激進的民族主義」聲音，但談不上會對中國和世界構成危害。第一個理由是中國輿論場上還有自由派的親西方聲音，音量也相當高，與民族主義聲音在客觀上形成對衝，相互消耗能量，「既然是一個平衡的生態體系，要想單獨拿掉民族主義的聲音就是不現實的。」

    第二個理由是「最激進的民族主義聲音」並非中國輿論的主導聲音，很難直接影響中國政府的決策。胡錫進宣稱印度的民族主義聲量能綁架政府決策，逼迫印度總理莫迪對中國實施經濟制裁、逼莫迪去前線視察，「中國網上輿論也很激烈，但政府更能夠根據國家真實利益從容決策，較少被網上輿論牽制」。

    不過胡錫進也在文中加上但書，「我提到民族主義時，大多是指愛國主義之外的比較激進的那部分聲音」。

    中國網友們對此回應，「國外反華，我們還不能反擊了？」、「我愛國我驕傲」、「中國人的民族主義對世界的危害？紅脖子天天要核平中國就允許，中國人不允許愛國？」、「別人怎麼對我們的，我們還給對方…並且加倍」、「必要情況下我可以開漁船把核彈拉過太平洋到美國引爆」、「有個屁的自由派，稍微理性點就成了自由派，美狗」。也有人認為，「您好老胡，我不覺得自由派的的音量也相當高」。

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