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    中國失守3處制高陣地 中印班公湖戰雲密布

    印度與中國部隊最近在班公湖劍拔弩張，印度退役上校巴特指出，主要是因印度部隊占領3個戰略要地。圖為印軍車輛。（美聯社）

    印度與中國部隊最近在班公湖劍拔弩張，印度退役上校巴特指出，主要是因印度部隊占領3個戰略要地。圖為印軍車輛。（美聯社）

    2020/09/09 23:40

    〔中央社〕印度與中國部隊最近在班公湖劍拔弩張，印度退役上校巴特指出，主要是因印度部隊占領黑頂山和熱欽、熱藏隘口等3個戰略要地，導致中國部隊位居下風，正試圖奪回失地。

    印度陸軍退役上校巴特（Vinayak Bhat）今天在「今日印度」（India Today）網站撰文指出，位於班公湖（Pangong Tso）以南的黑頂山（Black Top，中國稱為神炮山），在丘舒爾（Chushul）的防禦上位置非常重要，與熱欽隘口、（Rechin La）和熱藏隘口（Rezang La）兩處的戰略地位相近。

    巴特指出，在印度占領黑頂山山頂有利位置後，讓中國人民解放軍在這一帶的陣地都處於下風，一旦開打，解放軍的陣地就很難守住。

    由於黑頂山的戰略位置對中國非常重要，巴特認為，北京最近不但把黑頂山命名為「神炮山」，以顯示這是「中國領土」，解放軍肯定還會一次又一次嘗試搶奪這個戰略高點。根據1日最新衛星圖像顯示，解放軍正在黑頂山附近修築道路，旁邊還搭建數頂帳篷。

    巴特指控，中國「挑釁鄰國的標準程序」，是趁著無人的時候闖入占領土地，然後在非法占領區建立軍事哨所、更改邊界、把當地的名稱改為中國的名稱，然後再聲稱這是中國固有領土。

    面對此一情勢，巴特表示，印度安全機構必須非常審慎，不能放鬆警戒，且繼續保有這些重要戰略要地，因為中國可能會從其他地方嘗試類似的「入侵」，印度必須再次好好利用衛星圖像來阻止中國部隊的行動。

    印度與中國部隊8月底到9月初在班公湖連續發生兩次衝突，印度軍方表示，印軍成功挫敗中國解放軍的企圖，占領中國解放軍的陣地，向中國方向推進4公里。

    綜合印度媒體的報導，印度部隊在班公湖新占領的陣地，包括黑頂山和熱欽、熱藏兩個隘口；黑頂山居高臨下讓解放軍的陣地都受到壓制，熱欽、熱藏兩個隘口則讓印軍可隨時監視中國解放軍在摩爾多駐紮營地（Moldo Cantonment）的動態。

    因此，中國正在熱欽隘口附近及曼冬湖（Spangur Tso）增派3個營的兵力，且在丘舒爾與班公湖西側到陶貝奧迪（Daulat Beg Oldi）一帶部署兩個機械化師，並在班公湖南岸附近的斯班葛峽谷（Spanger Gap）部署4個師的坦克，同時還讓士兵配備自製刀械，希望能搶奪這些陣地。

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