劉曉明按讚「絲襪足交」 英國人權委員恥笑：巨棒外交嗎？

中國駐英國大使劉曉明(見圖)今日被網友發現,「疑似不小心」對情色推文按讚;英國保守黨人權委員會委員保福德發文諷刺,這是「巨棒外交」嗎?(路透資料照)

2020/09/09 23:13

〔即時新聞/綜合報導〕中國駐英國大使劉曉明今(9)日被網友發現,「疑似不小心」對情色推文按讚,隨即引起外媒與網友熱議;對此,英國保守黨人權委員會委員保福德(Luke de Pulford)在推特諷刺:「這是老羅斯福所說的巨棒外交(Big stick diplomacy)嗎?」

劉曉明今被爆出,對推特帳戶名為「騷妻日常」的一則推文按讚,內容是一段約10秒的「黑絲襪足交」性愛影片,消息一出隨即被大量網友截圖轉發,目前該則影片推文已從劉曉明推特帳戶「喜歡的內容」消失。

保福德也在推特分享截圖說:「警告:進食期間請勿觀看(WARNING: DO NOT READ THIS IF EATING),中國駐英國大使劉曉明有一則疑似一名女人幫男人『足交』的推文。這是老羅斯福說的巨棒外交嗎?」

保福德一小時後再發推文指稱,他覺得自己恥笑劉曉明一事有點刻薄,但想到新疆維吾爾集中營和香港,愧疚感也馬上釋懷了。

據資料顯示,「巨棒外交」源自美國前總統老羅斯福(Theodore Roosevelt Jr.)的「溫言在口,大棒在手,故而致遠(Speak softly and carry a big stick, you will go far)」的名言,指美國自1823年以來基於外交方針的「門羅主義」,積極介入西半球的事務;老羅斯福主張美國必須自行維持西半球的秩序,如果出現行為不軌的國家,美國有權進行軍事干預。

Felt a bit mean for this. But then I remembered the #Uyghur concentration camps and #HongKong and quickly got over it. — Luke de Pulford 裴倫德 (@lukedepulford) September 9, 2020

