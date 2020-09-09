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    劉曉明按讚「絲襪足交」 英國人權委員恥笑：巨棒外交嗎？

    中國駐英國大使劉曉明（見圖）今日被網友發現，「疑似不小心」對情色推文按讚；英國保守黨人權委員會委員保福德發文諷刺，這是「巨棒外交」嗎？（路透資料照）

    中國駐英國大使劉曉明（見圖）今日被網友發現，「疑似不小心」對情色推文按讚；英國保守黨人權委員會委員保福德發文諷刺，這是「巨棒外交」嗎？（路透資料照）

    2020/09/09 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐英國大使劉曉明今（9）日被網友發現，「疑似不小心」對情色推文按讚，隨即引起外媒與網友熱議；對此，英國保守黨人權委員會委員保福德（Luke de Pulford）在推特諷刺：「這是老羅斯福所說的巨棒外交（Big stick diplomacy）嗎？」

    劉曉明今被爆出，對推特帳戶名為「騷妻日常」的一則推文按讚，內容是一段約10秒的「黑絲襪足交」性愛影片，消息一出隨即被大量網友截圖轉發，目前該則影片推文已從劉曉明推特帳戶「喜歡的內容」消失。

    保福德也在推特分享截圖說：「警告：進食期間請勿觀看（WARNING: DO NOT READ THIS IF EATING），中國駐英國大使劉曉明有一則疑似一名女人幫男人『足交』的推文。這是老羅斯福說的巨棒外交嗎？」

    保福德一小時後再發推文指稱，他覺得自己恥笑劉曉明一事有點刻薄，但想到新疆維吾爾集中營和香港，愧疚感也馬上釋懷了。

    據資料顯示，「巨棒外交」源自美國前總統老羅斯福（Theodore Roosevelt Jr.）的「溫言在口，大棒在手，故而致遠（Speak softly and carry a big stick, you will go far）」的名言，指美國自1823年以來基於外交方針的「門羅主義」，積極介入西半球的事務；老羅斯福主張美國必須自行維持西半球的秩序，如果出現行為不軌的國家，美國有權進行軍事干預。

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