巴拉圭突襲叛軍誤殺2阿根廷女童 聯合國籲調查

巴拉圭安全部隊近日突襲反叛組織「人民軍」營地，但有2名阿根廷少女遭到槍殺。圖為巴拉圭安全部隊。（法新社資料照）

2020/09/10 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭安全部隊近日突襲反叛組織「人民軍」（Paraguayan People's Army, EPP）營地，但有2名阿根廷女童遭到槍殺，聯合國呼籲巴拉圭政府展開調查。

根據《BBC》報導，巴拉圭安全部隊2日突擊首都亞松森（Asunción）北方伊維堯（Yby Yaú）的「人民軍」營地，有2名少女中彈身亡。部隊立即將她們埋葬，聲稱因為擔心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒傳染，還將少女的衣服都燒毀。巴拉圭政府當天說，2年少女是反叛組織的少年成員，總統阿布鐸（Mario Abdo）說，這次突襲是「一次成功的行動，成功打擊了人民軍成員。」

請繼續往下閱讀...

巴拉圭檢察官辦公室的法醫費雷拉（Cristian Ferreira）3日指出，2名少女年齡一個約15歲，一個約17、18歲，分別被擊中2槍與6槍，其中1人身穿戰術背心，2人身上都有數百發子彈，指紋比對並沒有在資料庫找到匹配身分，無法證實身分。

但幾位代表阿根廷政治犯的律師於4日表示，這2名少女是阿根廷公民，她們到伊維堯探望參加巴拉圭人民軍的家人，而且2人只有11歲。阿根廷出手干預後，巴拉圭政府挖出屍體，法醫證實她們11歲。巴拉圭檢察官辦公室的德爾菲諾（Federico Delfino）說，這2名女童於11月從阿根廷來到巴拉圭。

這起事件重傷巴拉圭與阿根廷兩國關係，阿根廷要求巴拉圭政府對這2名女童之死作出解釋，巴拉圭的反對派也批評總統阿布鐸一開始將此事稱為「成功的行動」。聯合國權事務高級專員區域辦事處6日呼籲巴拉圭政府應立即公正調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法