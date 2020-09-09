大馬前首相夫人涉索賄13億 月花70萬雇網軍護己

馬來西亞前首相夫人羅斯瑪（中）因砂拉越學校太陽能計畫弊案被控。（彭博）

2020/09/09 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前首相夫人羅斯瑪（Rosmah Mansor）因砂拉越學校太陽能計畫弊案被控，她的前特別助理今（9）日以證人身分出庭，揭露羅斯瑪曾收下業者650萬令吉（約新台幣4564萬元）的款項，還指她非常注重個人形象，每個月花10萬令吉（約新台幣70萬）雇用網軍反擊負面消息。

綜合外媒報導，在這起弊案中，羅斯瑪面臨3項指控，包括在2016年向日拔控股（Jepak）高層索取1億8750萬令吉（約新台幣13億元），作為該公司獲得砂州360所鄉間學校安裝太陽能合約的報酬。羅斯瑪的前特別助理里扎曼梳今日出庭證實，羅斯瑪在協助日拔控股取得合約後，分2次收下共650萬令吉的款項，分別送到布城的前首相納吉官邸和吉隆坡的私邸。

請繼續往下閱讀...

里扎曼梳還透露，羅斯瑪很注重個人形象，他2012年受指示成立網軍，羅斯瑪每月給予10萬令吉經費，由他管理的網軍主要任務是監督網路針對她的極端和給予負面形象的內容予以反擊，並提到羅斯瑪還希望媒體增加她的知名度。

另外，里扎曼梳在作證時認為，羅斯瑪令公務員生畏，因為她在他們眼中是一名凶悍的首相夫人，並可左右首相對付他們。他也發現羅斯瑪在行政機關有很大影響力，官員常覺得難以拒絕她的要求，政府官員常試著得到羅斯瑪的歡心，盡力滿足所有要求。

羅斯瑪律師團曾提出禁止媒體報導里扎曼梳出庭作證的內容，但承審法官今日駁回申請。律師團先前已多次抗議該證詞，指其帶有成見，一些證詞內容等同對羅斯瑪「人格謀殺」，認為法庭有必要先裁示部分具爭議的供詞是否能採納為證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法