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    環團封鎖報社印刷廠 英內政大臣怒批：可恥的攻擊

    英國氣候變遷抗議人士5日封鎖2家報紙印刷廠，打亂多家知名報社的派送作業。（美聯社）

    英國氣候變遷抗議人士5日封鎖2家報紙印刷廠，打亂多家知名報社的派送作業。（美聯社）

    2020/09/09 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕英國氣候變遷抗議人士5日封鎖2家報紙印刷廠，打亂多家知名報社的派送作業。內政大臣巴特爾（Priti Patel）今（9）日表示，她認為環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）在英國街頭的抗議接近無政府狀態，他們的抗議行為是對大多數勤勞工作的人來說一種可恥的攻擊。

    根據《衛報》報導，「反抗滅絕」封鎖報紙印刷廠後已有10人被捕，巴特爾認為，這些抗議人士是「所謂的生態十字軍變成犯罪者」，他們威脅著英國人民的生命，是一種「新興威脅」。她表示，「反抗滅絕」試圖打擊媒體的出版權，他們的抗議行為對英國的生活、經濟及大多數勤勞工作的人是一種可恥的攻擊。

    儘管英國政府表示要鎮壓「反抗滅絕」，但是警方與內政部針對相關法條的修改討論已持續1年，仍不見任何改變。去年「反抗滅絕」在倫敦的競選活動中引發混亂，促使警方與政府開始針對《公共秩序法》特定條款的變更進行討論，包括是否降低警察實施封鎖的限制，將目前法條中的抗議者可能造成的「嚴重破壞」更動為「破壞」。

    上週英國政府提出要將「反抗滅絕」視為「有組織性的犯罪集團」，但內政大臣巴特爾與警務大臣麥爾豪斯（Kit Malthouse）7日在下議院會議中都沒有重提此想法。英國警方表示，將「反抗滅絕」視為非暴力的公民不服從運動團體，對官員來說既耗時又傷財，一位警察說，處理「反抗滅絕」的抗議必須精心設計警方的行動，「我們必須緩慢而謹慎的將這些抗議人士驅離。」

    「反抗滅絕」的發言人倫農（Sarah Lunnon）則說，「我們的媒體和政府被既得利益集團所俘虜，這3家報社就擁有全國報紙市場的87％，這些強大的既得利益者是真正的有組織犯罪分子，他們才是對民主真正的威脅。」他表示，「反抗滅絕」的行為並非暴力犯罪，而是公民不服從的抗議行為。

    英國內政大臣巴特爾（見圖）認為環保團體「反抗滅絕」在英國街頭的抗議接近無政府狀態。（歐新社）

    英國內政大臣巴特爾（見圖）認為環保團體「反抗滅絕」在英國街頭的抗議接近無政府狀態。（歐新社）

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