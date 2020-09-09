為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    吊銷2中國學者簽證 澳洲反間諜機構：涉威脅國安

    澳洲政府反間諜機構今年6月對前新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（見圖）進行涉及外國政治干預指控的調查。（美聯社）

    澳洲政府反間諜機構今年6月對前新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（見圖）進行涉及外國政治干預指控的調查。（美聯社）

    2020/09/09 20:35

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府反間諜機構今年6月對前新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）進行涉及外國政治干預指控的調查，該事件近來有最新發展，澳洲政府以涉嫌對國安構成風險為由，吊銷了2名中國學者的簽證。

    綜合外媒報導，澳洲與中國的緊張關係持續上升之際，上海華東師範大學教授陳弘和北京外國語大學的李建軍最近收到澳洲內政部的信函，稱鑒於澳洲安全情報組織（ASIO）就涉嫌對國家安全風險構成的風險而提出的建議，2人的澳洲簽證被吊銷。

    陳弘經常訪問澳洲，是澳洲國際關係的評論員，時常在澳洲媒體上露面，並在中國官媒《環球時報》上撰文。李建軍曾是澳洲國立大學的訪問學者，但校方表示，他的任期已在今年2月結束。

    陳弘在聲明中說，「我對此堅決拒絕接受，我相信在我與澳洲的關係方面，（澳方）犯了嚴重錯誤」。他稱，「我沒有採取任何行動，也不會採取任何行動來危害澳州的安全」。

    在澳洲2名駐中國記者近日被中國國安人員登門盤問，還一度禁止出境，在澳洲政府提供領事協助下才順利脫困返國後，中國官媒反控中國駐澳洲記者也遭到澳洲政府突襲搜查。

    根據澳洲廣播公司（ABC）指出，陳弘和李建軍簽證遭吊銷以及中國駐澳洲記者遭調查，都與莫索曼一案有關。澳洲聯邦警察（AFP）與ASIO正在調查中國共產黨涉嫌利用前中國政府官員張智森，透過莫索曼的辦公室滲透新州議會的陰謀。

    AFP-ASIO外國干預特別小組正在調查張智森是否利用中國社群軟體微信上的一個群組，鼓勵莫索曼為中國政府的利益唱辯。該微信群組成員，《中新社》澳洲分社社長陶杜蘭、中國國際廣播電台雪梨分社社長李大勇、中國學者兼媒體評論員陳弘和研究澳洲問題的學者李建軍，因涉嫌滲透而被捲入調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國逼走澳洲媒體 官媒反咬駐澳記者也遭查水表
    2020/09/09 10:58

    中國逼走澳洲媒體 官媒反咬駐澳記者也遭查水表
    美國務院：中共懼怕自由媒體 對外籍記者限制將增加
    2020/09/08 23:24

    美國務院：中共懼怕自由媒體 對外籍記者限制將增加

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    回家真好！2澳洲記者被中國國安約談 藏大使館連夜返回澳洲
    2020/09/08 11:02

    回家真好！2澳洲記者被中國國安約談 藏大使館連夜返回澳洲
    媒體追問澳洲籍主播遭拘留 華春瑩：中方一向依法行事！
    2020/09/01 23:00

    媒體追問澳洲籍主播遭拘留 華春瑩：中方一向依法行事！

    三理由科技股有潛力
    中國報復升級 澳︰不屈服經濟脅迫
    2020/09/01 05:30

    中國報復升級 澳︰不屈服經濟脅迫
    國際今日熱門
    國際社會拋棄對中國綏靖政策 陳光誠：川普做出重大貢獻
    2020/09/08 23:49

    國際社會拋棄對中國綏靖政策 陳光誠：川普做出重大貢獻

    成都桂花巷老樹被砍光 官方：移植觀感不佳的樹木
    2020/09/08 21:22

    成都桂花巷老樹被砍光 官方：移植觀感不佳的樹木

    美國、印度、以色列將合作研發5G技術
    2020/09/08 21:21

    美國、印度、以色列將合作研發5G技術

    武漢肺炎》香港研發石墨烯口罩 宣稱可滅近100％細菌
    2020/09/08 23:55

    武漢肺炎》香港研發石墨烯口罩 宣稱可滅近100％細菌

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播