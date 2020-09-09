吊銷2中國學者簽證 澳洲反間諜機構：涉威脅國安

澳洲政府反間諜機構今年6月對前新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（見圖）進行涉及外國政治干預指控的調查。（美聯社）

2020/09/09 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府反間諜機構今年6月對前新南威爾斯州在野黨「勞工黨」議員莫索曼（Shaoquett Moselmane）進行涉及外國政治干預指控的調查，該事件近來有最新發展，澳洲政府以涉嫌對國安構成風險為由，吊銷了2名中國學者的簽證。

綜合外媒報導，澳洲與中國的緊張關係持續上升之際，上海華東師範大學教授陳弘和北京外國語大學的李建軍最近收到澳洲內政部的信函，稱鑒於澳洲安全情報組織（ASIO）就涉嫌對國家安全風險構成的風險而提出的建議，2人的澳洲簽證被吊銷。

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陳弘經常訪問澳洲，是澳洲國際關係的評論員，時常在澳洲媒體上露面，並在中國官媒《環球時報》上撰文。李建軍曾是澳洲國立大學的訪問學者，但校方表示，他的任期已在今年2月結束。

陳弘在聲明中說，「我對此堅決拒絕接受，我相信在我與澳洲的關係方面，（澳方）犯了嚴重錯誤」。他稱，「我沒有採取任何行動，也不會採取任何行動來危害澳州的安全」。

在澳洲2名駐中國記者近日被中國國安人員登門盤問，還一度禁止出境，在澳洲政府提供領事協助下才順利脫困返國後，中國官媒反控中國駐澳洲記者也遭到澳洲政府突襲搜查。

根據澳洲廣播公司（ABC）指出，陳弘和李建軍簽證遭吊銷以及中國駐澳洲記者遭調查，都與莫索曼一案有關。澳洲聯邦警察（AFP）與ASIO正在調查中國共產黨涉嫌利用前中國政府官員張智森，透過莫索曼的辦公室滲透新州議會的陰謀。

AFP-ASIO外國干預特別小組正在調查張智森是否利用中國社群軟體微信上的一個群組，鼓勵莫索曼為中國政府的利益唱辯。該微信群組成員，《中新社》澳洲分社社長陶杜蘭、中國國際廣播電台雪梨分社社長李大勇、中國學者兼媒體評論員陳弘和研究澳洲問題的學者李建軍，因涉嫌滲透而被捲入調查。

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