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    港警拘捕巴士司機控危險駕駛 工會打臉：行車紀錄時速僅30公里

    香港民主派人士6日發起「和勇九龍大遊行」，大批港警出動驅離群眾，至少有289人在旺角與油麻地被捕。（彭博檔案照）

    香港民主派人士6日發起「和勇九龍大遊行」，大批港警出動驅離群眾，至少有289人在旺角與油麻地被捕。（彭博檔案照）

    2020/09/09 21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派人士本月6日發起「和勇九龍大遊行」，大批港警出動驅離群眾，當天有至少289人被捕，其中一名「新世界第一巴士」的司機遭港警指控危險駕駛，車速過快、期間不斷按喇叭挑釁警方，被當場拘捕，獲不少同業及網友聲援。而今天（9日）新巴職工會打臉港警，表示經調閱行車紀錄器，事發時巴士行駛速度約30公里左右，完全沒超速，且前後司機才響按喇叭3次，全是因為有危險狀況發生，根本不是港警說的那樣。

    綜合港媒報導，一輛新巴970路線巴士在6日下午4點多，於油麻地彌敦道遭港警攔查，當時巴士司機被押上警車予以拘捕。事後有新巴員工表示，一眾新巴司機不滿警方濫捕970路線司機，即日起發動按章工作抗議，不少網友也聲援支持遭捕司機。

    對此，新巴職工會理事長林錦標接受香港商業電台節目《在晴朗的一天出發》採訪，逐點反駁警方拘捕新巴司機的指控。他表示，經調閱事發巴士的行車紀錄器，得知當下行駛速度約30公里左右，而該路段速限為50公里，涉事司機屬於慢速行駛，並非港警所指的「快速行駛、接近警務人員」。

    再來，港警稱巴士司機不斷按喇叭挑釁，可從錄影片段上看，司機鳴響喇叭只有3次，據司機解釋，會按喇叭是因為當時有路人衝出馬路、有人接近行駛中的巴士，故以此示警；且司機也因為馬路上有警車和警員，欲將巴士從中間車道開往快車道，之後就被警方攔截。林錦標認為司機解釋合理，且相關交通條例也明列路上有危險情況發生時，司機可以鳴響示警，不懂警方為何指稱「無故響按」。

    至於該巴士司機被搜出扳手，遭警方稱涉嫌「藏有攻擊性武器」，林錦標指同業會拿扳手和螺絲起子等工具校調後照鏡，公司也沒有禁止此作法。林錦標表示，新巴將會持續關心涉事司機，若司機覺得可以開始工作，新巴承諾可隨時安排，並已提供法律協助。

    另外，「巴士業界聯合工會」要求警方及港府在11日下午4點前，回應業界5項訴求，分別是「要求當局解釋扳手等工具為攻擊性武器理據」、「要求與業界對話」、「成立有業界參與的調查委員會調查今次事件」、「要求律政司承諾會公開、公平、公正處理案件」、「要求當局就『濫捕』向業界及當事人致歉」。該工會揚言，若當局沒有動作，將會發起所有巴士同業的抗議行動！

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