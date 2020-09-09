為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    玩「吃雞」手遊一直輸！11歲男童抓狂 拿石頭殺死10歲女童

    印度一名11歲男童因為在遊戲中經常輸給一名女同學，加上懷疑對方害他的寵物鼠，竟然一怒之下直接拿石頭殺死女同學，目前該男童已經遭到警方逮捕。圖僅示意，與本新聞中人物無關。（美聯社）

    印度一名11歲男童因為在遊戲中經常輸給一名女同學，加上懷疑對方害他的寵物鼠，竟然一怒之下直接拿石頭殺死女同學，目前該男童已經遭到警方逮捕。圖僅示意，與本新聞中人物無關。（美聯社）

    2020/09/09 21:34

    〔即時新聞／綜合報導〕近期印度發生一起駭人聽聞的命案，一名11歲男童因為在遊戲中經常輸給一名女同學，加上懷疑對方害死他的寵物鼠，竟然一怒之下直接拿石頭丟死女同學，目前該男童已經遭到警方逮捕。

    綜合印媒報導，印度印多爾市（Indore）一名10歲女童7日中午離開家中，就和父母失去聯絡，沒想到父親出外尋找後，竟在空地發現自己女兒的屍體被大量石頭覆蓋，而頭部更有明顯的外傷痕跡，悲痛的父親隨後馬上報警處理。

    警方經過調查後，鎖定並逮捕了一名11歲男童，他被其他孩童指稱衣服和手上沾有血跡。

    經過警方訊問，11歲男童承認犯罪，並供稱10歲女童一直在俗稱「吃雞」的手機線上遊戲「Free Fire」中贏他，還幫助弟弟一起贏，這讓男孩十分憤怒；加上懷疑女童弄死了他的寵物鼠，兩人爆發激烈爭執。

    爭執過程中，兩人不斷互相丟石頭，最後女童被丟到頭倒下，男童再上前不斷以石頭攻擊，導致女童死亡；男童犯案後立刻逃離，跑回家把自己關在廁所約40分鐘。

    警方指出，初步檢驗結果顯示，女童生前未被性侵，但詳細具體狀況仍有待驗屍報告出爐。女童家人則不相信男童為了如此瑣事就動手殺害女童，呼籲警方展開調查，認為或有成年人參與這起犯罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男玩「吃雞」手遊太專注 想喝水卻誤食清潔劑慘死！
    2019/12/16 22:34

    男玩「吃雞」手遊太專注 想喝水卻誤食清潔劑慘死！
    性侵女信徒被踢爆！印度神棍竟謀殺記者 被判「關到死」
    2019/01/18 23:42

    性侵女信徒被踢爆！印度神棍竟謀殺記者 被判「關到死」

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    印度8歲女孩遭姦殺 被下藥無法反抗
    2018/09/10 21:23

    印度8歲女孩遭姦殺 被下藥無法反抗
    印度少年割喉殘殺7歲學弟 只為推遲考試
    2017/11/08 23:55

    印度少年割喉殘殺7歲學弟 只為推遲考試

    三理由科技股有潛力
    喪禮棺材旁吻別亡夫 人妻竟是殺夫疑犯...
    2016/09/06 08:17

    喪禮棺材旁吻別亡夫 人妻竟是殺夫疑犯...
    國際今日熱門
    國際社會拋棄對中國綏靖政策 陳光誠：川普做出重大貢獻
    2020/09/08 23:49

    國際社會拋棄對中國綏靖政策 陳光誠：川普做出重大貢獻

    武漢肺炎》香港研發石墨烯口罩 宣稱可滅近100％細菌
    2020/09/08 23:55

    武漢肺炎》香港研發石墨烯口罩 宣稱可滅近100％細菌

    涉公開求診警察個資 香港診所護理師遭起訴
    2020/09/08 23:51

    涉公開求診警察個資 香港診所護理師遭起訴

    建築工朝港警私家車丟交通錐 「產生刮痕」刑事毀壞罪成立
    2020/09/08 23:53

    建築工朝港警私家車丟交通錐 「產生刮痕」刑事毀壞罪成立

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播