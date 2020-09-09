玩「吃雞」手遊一直輸！11歲男童抓狂 拿石頭殺死10歲女童

印度一名11歲男童因為在遊戲中經常輸給一名女同學，加上懷疑對方害他的寵物鼠，竟然一怒之下直接拿石頭殺死女同學，目前該男童已經遭到警方逮捕。圖僅示意，與本新聞中人物無關。（美聯社）

2020/09/09 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕近期印度發生一起駭人聽聞的命案，一名11歲男童因為在遊戲中經常輸給一名女同學，加上懷疑對方害死他的寵物鼠，竟然一怒之下直接拿石頭丟死女同學，目前該男童已經遭到警方逮捕。

綜合印媒報導，印度印多爾市（Indore）一名10歲女童7日中午離開家中，就和父母失去聯絡，沒想到父親出外尋找後，竟在空地發現自己女兒的屍體被大量石頭覆蓋，而頭部更有明顯的外傷痕跡，悲痛的父親隨後馬上報警處理。

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警方經過調查後，鎖定並逮捕了一名11歲男童，他被其他孩童指稱衣服和手上沾有血跡。

經過警方訊問，11歲男童承認犯罪，並供稱10歲女童一直在俗稱「吃雞」的手機線上遊戲「Free Fire」中贏他，還幫助弟弟一起贏，這讓男孩十分憤怒；加上懷疑女童弄死了他的寵物鼠，兩人爆發激烈爭執。

爭執過程中，兩人不斷互相丟石頭，最後女童被丟到頭倒下，男童再上前不斷以石頭攻擊，導致女童死亡；男童犯案後立刻逃離，跑回家把自己關在廁所約40分鐘。

警方指出，初步檢驗結果顯示，女童生前未被性侵，但詳細具體狀況仍有待驗屍報告出爐。女童家人則不相信男童為了如此瑣事就動手殺害女童，呼籲警方展開調查，認為或有成年人參與這起犯罪。

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