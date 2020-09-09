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    武漢肺炎》曾與環法賽總監同車視察 法國總理自我隔離1週

    法國總理卡斯泰（見圖）緊急檢驗後，雖然最後結果是陰性反應，但為安全起見仍自我隔離一週。（路透）

    法國總理卡斯泰（見圖）緊急檢驗後，雖然最後結果是陰性反應，但為安全起見仍自我隔離一週。（路透）

    2020/09/09 18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕世界三大自由車競賽之一的「環法自由車賽」正在法國低調舉行，賽事主辦單位祭出嚴格的防疫措施，結果環法賽總監普魯多姆（Christian Prudhomme）昨天（8日）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢驗出現陽性反應，緊急隔離一週，而曾在9月5日與普魯多姆同車視察的法國總理卡斯泰（Jean Castex）也緊急檢驗，雖然最後結果是陰性反應，但為安全起見，卡斯泰仍自我隔離一週。

    綜合外媒報導，普魯多姆昨天（8日）確診後，並沒有出現症狀，目前被安排隔離一週，並不影響賽事進行，而卡斯泰曾在5日與普魯多姆同車到環法賽場地視察，雖然兩人在車上有保持社交距離，全程戴口罩，不過為安全起見，仍安排卡斯泰檢驗，所幸最後為陰性。

    不過有醫療專家認為，有些武漢肺炎的病症在初期並不明顯，因此卡斯泰仍須進行為期一週的自我隔離，隔離結束時再進行一次檢驗；法國總理官邸表示，卡斯泰在自我隔離期間，仍會繼續履行總理職務，並嚴格恪守防疫規範。

    而法國總統馬克宏則強調，自己接受過多次的武漢肺炎檢驗，最後一次是前往黎巴嫩與伊拉克訪問所進行的，均呈現陰性反應。

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    環法自由車賽總監普魯多姆（右）昨天武漢肺炎檢驗陽性，緊急隔離一週，而曾在9月5日曾與普魯多姆同車視察的法國總理卡斯泰（左）也緊急檢驗，所幸結果是陰性。（路透）

    環法自由車賽總監普魯多姆（右）昨天武漢肺炎檢驗陽性，緊急隔離一週，而曾在9月5日曾與普魯多姆同車視察的法國總理卡斯泰（左）也緊急檢驗，所幸結果是陰性。（路透）

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