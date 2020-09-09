逾60國321團體籲UN別再放任 即刻處理中國猖獗侵犯人權

7月1日香港反港版國安法遊行。（彭博檔案照）

2020/09/09 18:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕來自全球60多國的300多個人權、公民團體9日發表連署公開信，要求聯合國，緊急成立獨立的國際機制，處理中國政府在香港、西藏和新疆等地「猖獗的」侵犯人權行徑。

這321個團體包括「國際特赦」（Amnesty International）、「人權觀察」（Human Rights Watch）等，涵蓋從中亞的亞塞拜然到非洲的尚比亞，從摩洛哥到馬來西亞、越南到南美洲的委內瑞拉的公民社會團體。公開信還指出，中國侵犯人權對全世界的影響，包括打擊人權捍衛者、在全球進行監控和資訊審查，以及買斷式發展危害環境。

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「人權觀察」日內瓦分部主任費雪（John Fisher）說，這批全球團體聯盟、50名聯合國專家和數十國政府，「全都在要求終結聯合國人權理事會放任中國而不懲罰」，「聯合國有必要針對日漸高漲向中國侵犯人權行徑問責的呼聲採取行動」。非營利獨立組織「國際人權服務社」（International Service for Human Rights）布魯塞爾辦公室的布魯克斯（Sarah Brooks）說，「中國藐視人權不再僅限於其公民，（中國）支持獨裁者、致力改寫國際標準，正使得捍衛人權的工作更形困難」。

聲明指中國起訴透過聯合國機制尋求平反、糾正的維權人士，是扭曲聯合國人權理事會的授權，也阻止要檢視全球各國重大侵犯人權惡行國家的提案，常以「嚴重干預」為由拒絕聯合國檢視其人權紀錄。「中國人權捍衛者」執行長任磊（Renee Xia）說，「中國有系統地迫害人權捍衛者，報復他們與聯合國人權工作合作」，手段包括凌虐、強迫失蹤、監禁和剝奪律師執照，「聯合國體系不應該繼續容忍」。

今年6月間，50多名聯合國的人權專家罕見發出共同聲明，細數中國政府在香港、新疆等地的侵犯人權行徑，呼籲「採取果決措施保護中國的基本自由」。9日發表的這封公開信，支持前述聯合國專家提出的，召開聯合國人權理事會特別會議，和公正獨立的聯合國機制，評估和處理中國政府侵犯人權，逐年發表報告，「國際社會不能繼續坐視，任由中國政府踐踏其國內和國外的人權」。

中國在官方所稱「新疆職業訓練所」內，監禁維吾爾族進行再教育。（路透檔案照）

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