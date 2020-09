中國官媒總編爆「將制裁美訪台官員」 趙立堅說話了

2020/09/09 18:39

〔即時新聞/綜合報導〕中國官媒《人民日報》旗下《環球時報》總編輯胡錫進爆料,中方將制裁訪問台灣的美國高級官員,以及與他們有聯繫的美企。中國外交部發言人趙立堅今(9日)拒絕做出具體回應。

《環球時報》總編輯胡錫進9月8日晚間10點56分在推特發文說,「根據我的了解,中國將制裁訪問台灣的美國高級官員,以及與他們有聯繫的美國公司。他們將永遠不會被允許進入中國大陸,與他們有聯繫的美國公司也將失去中國大陸市場。」但胡錫進並未提到消息來源。

中國外交部發言人趙立堅今天主持例行記者會,被問及:「《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體發文稱,中方將會制裁訪問台灣的高級美國官員以及涉及相關議題的部門美國企業。中方能否證實?」趙立堅明確指出,「我們一般不對媒體的報導和評論做具體的回應。」

趙立堅說:「台灣問題事關中國核心利益,中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的,任何人都不應低估中國政府和人民捍衛國家利益的堅定決心和意志。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,停止任何形式的美台官方往來,慎重妥善處理台灣問題,以免嚴重損害中美關係和台海局勢穩定。」

Based on what I know, China will sanction senior US officials who visit Taiwan, and American companies which they have ties with. They will never be allowed to enter Chinese mainland and US companies they have ties with will also lose Chinese mainland market.