芝加哥勞動節3天連假53人遭槍擊10死 其中包括8歲女童

美國大城芝加哥在美國勞動節連假期間發生了一連串槍擊案，至少有53人被開槍攻擊，其中有10人因此喪生，死者中更有一名8歲的小女孩在9月7日晚間遭槍擊死亡。圖為女童死亡的案發現場。（美聯社）

2020/09/09 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕每年9月的第一個星期一是美國的勞動節，今年美國的勞動節連假從9月5日至9月7日，然而美國大城芝加哥卻在整個連假期間發生了一連串槍擊案，至少有53人被開槍攻擊，其中有10人因此喪生，死者中更有一名8歲的小女孩在9月7日晚間遭槍擊死亡；根據數據指出，這名8歲小女孩是芝加哥6月下旬以來，第6位因槍枝暴力死亡的10歲以下幼童。

綜合外媒報導，這名8歲的非裔女孩妲約爾·威爾遜（Dajore Wilson）在9月7日晚間與3名大人搭車出門，結果他們的車輛剛準備在綠燈起步駛離時，隔壁有輛轎車的乘客突然掏出槍枝開火攻擊，造成車內4人遭到槍擊，座車也失控撞上前方的樹木，兇手行兇後隨即駕車掉頭揚長而去；事發後有路人趕緊對女孩施行心肺復甦術，但送到醫院急救後仍回天乏術，另外的1男2女成年人中有2人受重傷，女童媽媽則沒有大礙。

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警方調查認為，兇手目標是車上的那名31歲男子，目前正在全面追緝凶手；芝加哥警局局長布朗（David Brown）昨天（9月8日）強調，當獲知又有孩子成為槍枝暴力下的受害者，不管是執法人員還是父母，這事實都令人相當痛苦，警方再次呼籲社區團結一致，共同將這個兇手繩之以法。

芝加哥警方表示，芝加哥今年頭9個月的犯罪率與往年同期相比飆升了50%，另外也有報告指出，今年不僅芝加哥的犯罪率大幅上升，紐約、費城等大城市都能發現這股相同的趨勢，有專家分析造成犯罪率飆升的原因包括「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大流行、失業率飆升以及對警方的不滿情緒加劇」所致，而芝加哥警方今年目前為止也有10名同仁死亡。

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