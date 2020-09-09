為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    內蒙續強推漢語教學 不帶頭執行政策官員遭停職

    內蒙古官方近日推行漢語教育引發民間示威，但當局仍強硬續推政策，一些地區優先招聘蒙漢雙語老師、安排無法承擔任務的教師轉職；巴彥淖爾市一名官員則因不帶頭執行政策而遭停職。（歐新社）

    內蒙古官方近日推行漢語教育引發民間示威，但當局仍強硬續推政策，一些地區優先招聘蒙漢雙語老師、安排無法承擔任務的教師轉職；巴彥淖爾市一名官員則因不帶頭執行政策而遭停職。（歐新社）

    2020/09/09 15:30

    〔中央社〕內蒙古官方近日推行漢語教育引發民間示威，但當局仍強硬續推政策，一些地區優先招聘蒙漢雙語老師、安排無法承擔任務的教師轉職；巴彥淖爾市一名官員則因不帶頭執行政策而遭停職。

    內蒙古近期推動國家統編教材，自秋季起逐步在小學中學推動以漢語教學語文、政治和歷史等課程。事件引起當地蒙古族人憂心蒙語將趨勢微，內蒙各地都有罷課和示威活動，而官方也並未示弱，懸賞通緝上百名參與示威的民眾，也繼續推行政策，並要求黨員幹部帶頭宣講。

    內蒙古新聞網報導，當地錫林郭勒盟近日提出新「關於關心關愛民族學校推行使用國家統編教材授課教師的若干措施（試行）」，強調要以多種方式提升蒙漢雙語教師水準，並在聘用雙語老師時，適當放寬年齡、戶籍等條件限制。

    除了培養雙語師資，赤峰市的政策文件則提到，對於確實不能承擔國家統編教材授課任務的教師，「徵求並尊重本人意願，進行合理分流或轉崗（轉職）」，並指其升遷聘用等福利待遇不變。

    師資之外，官方也整治不帶頭執行政策的官員。巴彥淖爾日報的微信公眾號「掌上巴彥淖爾」則指，推動國家統編教材使用，是中共黨中央作出的重大政策部署，而當地烏拉特中旗1名科級領導幹部「不帶頭執行黨和國家重大決策部署，在幹部群眾中造成不良影響」，目前已將他停職，並由紀委監委啟動調查和問責程序。

    上都新聞則報導，錫林郭勒盟正藍旗將對2名科級領導幹部停職，但並未提到兩人遭處分的原因。而根據一份同為錫林郭勒盟的西烏珠穆沁旗黨委文件顯示，當地要求公職人員必須在7日前送孩子到校上課，否則將停職究責。

    為了抵制官方的漢語教學政策，之前有家長串聯不送小孩到校上學。而當局則表示將嚴厲打擊阻撓學生上課、鼓動罷課和非法遊行等活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》請問習近平中共要如何不跟人民割裂 ？！
    2020/09/06 14:51

    自由開講》請問習近平中共要如何不跟人民割裂 ？！
    內蒙護母語第4死 公安掩蓋女公務員跳樓亡
    2020/09/06 05:30

    內蒙護母語第4死 公安掩蓋女公務員跳樓亡

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    內蒙反漢語！族人員警「造反」拒鎮壓 美記者被驅逐
    2020/09/05 06:08

    內蒙反漢語！族人員警「造反」拒鎮壓 美記者被驅逐
    內蒙反漢化 中國懸賞抓示威者
    2020/09/04 05:30

    內蒙反漢化 中國懸賞抓示威者

    三理由科技股有潛力
    國際今日熱門
    軍武新知》美空軍測試「先進戰管系統」 打造全領域作戰中樞
    2020/09/08 17:18

    軍武新知》美空軍測試「先進戰管系統」 打造全領域作戰中樞

    日男拒戴口罩威嚇空服員 樂桃航空機長臨時降落趕下機
    2020/09/08 16:48

    日男拒戴口罩威嚇空服員 樂桃航空機長臨時降落趕下機

    反習又一樁？ 中共紅二代領銜公開信聲援內蒙抗爭
    2020/09/08 17:25

    反習又一樁？ 中共紅二代領銜公開信聲援內蒙抗爭

    白羅斯反對派女領袖邊境遭捕 外媒：她抵抗政府強迫離國
    2020/09/08 17:51

    白羅斯反對派女領袖邊境遭捕 外媒：她抵抗政府強迫離國

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播