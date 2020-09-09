內蒙續強推漢語教學 不帶頭執行政策官員遭停職

內蒙古官方近日推行漢語教育引發民間示威，但當局仍強硬續推政策，一些地區優先招聘蒙漢雙語老師、安排無法承擔任務的教師轉職；巴彥淖爾市一名官員則因不帶頭執行政策而遭停職。（歐新社）

2020/09/09 15:30

〔中央社〕內蒙古官方近日推行漢語教育引發民間示威，但當局仍強硬續推政策，一些地區優先招聘蒙漢雙語老師、安排無法承擔任務的教師轉職；巴彥淖爾市一名官員則因不帶頭執行政策而遭停職。

內蒙古近期推動國家統編教材，自秋季起逐步在小學中學推動以漢語教學語文、政治和歷史等課程。事件引起當地蒙古族人憂心蒙語將趨勢微，內蒙各地都有罷課和示威活動，而官方也並未示弱，懸賞通緝上百名參與示威的民眾，也繼續推行政策，並要求黨員幹部帶頭宣講。

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內蒙古新聞網報導，當地錫林郭勒盟近日提出新「關於關心關愛民族學校推行使用國家統編教材授課教師的若干措施（試行）」，強調要以多種方式提升蒙漢雙語教師水準，並在聘用雙語老師時，適當放寬年齡、戶籍等條件限制。

除了培養雙語師資，赤峰市的政策文件則提到，對於確實不能承擔國家統編教材授課任務的教師，「徵求並尊重本人意願，進行合理分流或轉崗（轉職）」，並指其升遷聘用等福利待遇不變。

師資之外，官方也整治不帶頭執行政策的官員。巴彥淖爾日報的微信公眾號「掌上巴彥淖爾」則指，推動國家統編教材使用，是中共黨中央作出的重大政策部署，而當地烏拉特中旗1名科級領導幹部「不帶頭執行黨和國家重大決策部署，在幹部群眾中造成不良影響」，目前已將他停職，並由紀委監委啟動調查和問責程序。

上都新聞則報導，錫林郭勒盟正藍旗將對2名科級領導幹部停職，但並未提到兩人遭處分的原因。而根據一份同為錫林郭勒盟的西烏珠穆沁旗黨委文件顯示，當地要求公職人員必須在7日前送孩子到校上課，否則將停職究責。

為了抵制官方的漢語教學政策，之前有家長串聯不送小孩到校上學。而當局則表示將嚴厲打擊阻撓學生上課、鼓動罷課和非法遊行等活動。

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