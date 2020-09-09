連7天200例以下、加強版防疫將到期 南韓本週決定是否再延

南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日新增病例數已連7天維持在200例以下，目前累計2萬1588例。（歐新社）

2020/09/09 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日新增病例數已連7天維持在200例以下，目前累計2萬1588例。為遏止首都圈地區疫情迅速蔓延，上月底起針對該範圍內感染風險較高的設施、場所，實施加強版防疫措施，預計於本月13日結束。官方預告，本週內決定是否再度延長時限，若首都圈單日新增病例持續減少，可能將不再延長。

綜合韓媒報導，中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓上月底指出，只有針對首都圈的加強版防疫措施取得一定成果，政府才會下調防疫級別，並呼籲全民配合。隨後，南韓中央災難安全對策本部4日宣布，加強版延長至13日，至於全國二級響應也延長至20日。

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報導提到，尹泰皓昨表示，保持社交距離加強版已開始奏效，近期單日新增病例控制在200例以下。不過，防疫部門仍將綜合考慮，於本週內決定延長與否。南韓中央應急處置本部戰略企劃組長孫映萊今則說，若首都圈單日新增病例持續減少，將有望不再延長加強版實施時間。

至於中秋假期，報導提及，為防止疫情擴散，南韓官方將9/30至10/4定為特別防疫期間，全國施行近似於二級響應措施，包括禁止室內50人、室外100人以上活動，自助餐廳、歌廳與網咖等設施暫停營業。

據悉，所謂「加強版」防疫措施，是指首都圈的連鎖咖啡店禁止內用、僅能外帶，餐廳、酒吧等每晚9時後禁止內用、室內體育設施暫停營業、部分補習班不得面對面上課，以及療養醫院禁止探視，違反者最高恐面臨300萬韓元（約新台幣7.4萬元）罰款，出現確診者的地方，政府將提出索賠。

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