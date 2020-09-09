軍情動態》美澳韓日海軍船艦集結！ 今起聯合航行至關島

美澳韓日4國海軍將一起從夏威夷航向關島，進行多領域聯合作戰操演。（圖擷取自美軍太平洋艦隊官網）

2020/09/09 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕由美國所主導的環太平洋軍事演習（RIMPAC）於8月31日結束，而美軍太平洋艦隊今指出，美軍伯克級驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry，DDG-52）計劃參與多國船艦聯合航行計劃，將和澳洲皇家海軍、日本海上自衛隊和南韓海軍一同航向關島，進行多領域聯合作戰操演。

此次聯合航行將於今（9）日起從夏威夷航向關島，並在沿途進行多領域作戰操演。澳洲皇家海軍護衛艦「阿朗塔號」（HMAS Arunta）指揮官杜根（Troy Duggan）表示，此次跨國聯合航行是成功進行環太平洋軍演後的結果，此次聯合航行也是提供一個和美國繼續有效且密切合作的機會，對此感到非常歡迎。南韓第71機動戰隊金成煥准將則表示，此次演習提供增強協調系統的機會，通過建立參與國之間的友誼和協調系統，藉此增強針對各種安全局勢的聯合應對能力。

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日本海上自衛隊第2護衛隊司令一等海佐（相當於上校）北川敬三指出，透過加強友誼與合作，以及在2020環太平洋軍演期間，10國海軍之間彼此信任，「是一個非常棒的夏天」，而聯合航行便是進一步合作，很榮幸能夠帶領團隊和一起訓練，海上自衛隊將繼續與盟國海軍一起致力於印度太平洋地區的和平與穩定，這也是海上自衛隊的基本戰略目標。

此次進行聯合航行活動的各國船艦包括美軍「貝瑞號」、1艘洛杉磯級核子動力攻擊潛艦、油彈補給艦「約翰艾瑞森號」；澳洲皇家海軍安札克級巡防艦「斯圖亞特號」及「阿朗塔號」；日本海上自衛隊日向級護衛艦「伊勢號」、愛宕級護衛艦「足柄號」；南韓海軍驅逐艦「忠武公李舜臣號」、世宗大王級驅逐艦「西厓柳成龍號」。

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