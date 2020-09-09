奧斯卡最佳影片增門檻 須符合種族、性別多元

奧斯卡最佳影片將納入性別、種族多元規範。（美聯社）

2020/09/09 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕全球影視龍頭好萊塢近年政治正確風氣旺盛，如今就連年度影壇盛事奧斯卡也要改變規則，從2024年起，最佳影片除了電影本身受到評審肯定外，還要符合種族、性別多元才得以獲獎。

綜合外媒報導，電影藝術與科學學院當地時間週二宣布，為了鼓勵螢光幕前、後的平權文化，並更加確實地反映出影迷們的多元性，提出「Aperture 2025」倡議，最佳影片必須符合倡議中4項要求最少2項，包括主演必須有代表性不足群體成員，或佔整體演員陣容的30％；幕後工作人員要有一定比例的少數群體；對學徒、實習工作者提出確切支薪及生涯發展承諾；市場、宣傳和分銷部門也要有足夠的族群代表性。

請繼續往下閱讀...

計畫將從2022年的奧斯卡開始實施，該年及2023年參賽的作品得提交相關資料，但還不會正式納入資格審查，直到2024年第96屆奧斯卡才會全面實施。

奧斯卡與金球獎近年一直遭部分人士批評「又白又男」，影后娜塔莉波曼2018年頒發金球獎最佳導演時，就諷刺地說「以下是所有男性入圍者」，表達對該獎沒有任何一名女性入圍的不滿。電影藝術與科學學院也積極擴展內部多元性，在6月新增的819名會員中，45％為女性、36％為有色人種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法