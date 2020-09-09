為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奧斯卡最佳影片增門檻 須符合種族、性別多元

    奧斯卡最佳影片將納入性別、種族多元規範。（美聯社）

    奧斯卡最佳影片將納入性別、種族多元規範。（美聯社）

    2020/09/09 14:00

    〔即時新聞／綜合報導〕全球影視龍頭好萊塢近年政治正確風氣旺盛，如今就連年度影壇盛事奧斯卡也要改變規則，從2024年起，最佳影片除了電影本身受到評審肯定外，還要符合種族、性別多元才得以獲獎。

    綜合外媒報導，電影藝術與科學學院當地時間週二宣布，為了鼓勵螢光幕前、後的平權文化，並更加確實地反映出影迷們的多元性，提出「Aperture 2025」倡議，最佳影片必須符合倡議中4項要求最少2項，包括主演必須有代表性不足群體成員，或佔整體演員陣容的30％；幕後工作人員要有一定比例的少數群體；對學徒、實習工作者提出確切支薪及生涯發展承諾；市場、宣傳和分銷部門也要有足夠的族群代表性。

    計畫將從2022年的奧斯卡開始實施，該年及2023年參賽的作品得提交相關資料，但還不會正式納入資格審查，直到2024年第96屆奧斯卡才會全面實施。

    奧斯卡與金球獎近年一直遭部分人士批評「又白又男」，影后娜塔莉波曼2018年頒發金球獎最佳導演時，就諷刺地說「以下是所有男性入圍者」，表達對該獎沒有任何一名女性入圍的不滿。電影藝術與科學學院也積極擴展內部多元性，在6月新增的819名會員中，45％為女性、36％為有色人種。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2021年奧斯卡獎宣布延後兩個月
    2020/06/17 05:30

    2021年奧斯卡獎宣布延後兩個月
    40年來首次！明年奧斯卡頒獎宣布延期
    2020/06/16 08:32

    40年來首次！明年奧斯卡頒獎宣布延期

    香腸帶你「僞出國」中秋烤肉好Chill
    疫情影響 傳奧斯卡頒獎典禮將延期
    2020/05/21 05:30

    疫情影響 傳奧斯卡頒獎典禮將延期
    外媒爆奧斯卡考慮延後頒獎！影藝學院拒絕評論
    2020/05/20 11:49

    外媒爆奧斯卡考慮延後頒獎！影藝學院拒絕評論

    三理由科技股有潛力
    武漢肺炎》奧斯卡也受害？ 傳下屆頒獎延期3個月
    2020/05/13 08:56

    武漢肺炎》奧斯卡也受害？ 傳下屆頒獎延期3個月
    國際今日熱門
    自民黨黨魁選舉登記 日媒分析4焦點、防疫議題名列其中
    2020/09/08 15:45

    自民黨黨魁選舉登記 日媒分析4焦點、防疫議題名列其中

    中國「強制漢化」內蒙古 華府中國大使館湧現抗議人潮
    2020/09/08 15:21

    中國「強制漢化」內蒙古 華府中國大使館湧現抗議人潮

    白羅斯反對派領袖遭綁架下落不明 傳越過烏克蘭邊境
    2020/09/08 15:14

    白羅斯反對派領袖遭綁架下落不明 傳越過烏克蘭邊境

    印中重燃衝突 《環時》嗆：準備迎來邊境血雨腥風時期
    2020/09/08 15:37

    印中重燃衝突 《環時》嗆：準備迎來邊境血雨腥風時期

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播