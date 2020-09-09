希臘難民營才爆確診 凌晨大火逾1.2萬人急撤離

希臘列斯伏斯島最大的難民營「摩利亞難民營」今日凌晨傳出火警，超過1.2萬居民緊急撤離。（法新社）

2020/09/09 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕希臘列斯伏斯島（Lesbos）最大的難民營「摩利亞難民營」（Moria Camp），日前爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，今（9）日凌晨再傳火警，近1.2萬人緊急撤離，無人員傷亡的消息。

綜合外媒報導，島上小鎮邁林尼（Mylinene）的鎮長凱特利斯（Stratos Kytelis）表示，大火在摩利亞難民營外圍蔓延，摧毀整個營區，這是一個相當危急的情況，因為目前撤離的難民包括確診者。據報導，截至昨（8）日摩利亞難民營有至少35人確診武漢肺炎。

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列斯伏斯副首長哈齊科姆尼諾斯（Aris Hatzikomninos）表示，難民營已被大火「完全摧毀」。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也預計在當地時間上午9點半，針對火災事件進行緊急會議。

消防隊表示，至少25名消防員在警方的協助下，撲滅難民營內外的火勢，消防員也提到，在滅火的過程中，被部分難民阻止。希臘當局表示，起火原因目前仍未知，將待調查。當地媒體報導則指出，事件可能為人為縱火，以抗議當局對難民營實施的嚴格封鎖措施。

摩利亞難民營原定容納人數不到3000人，目前約有1萬2000多人居於此，居住條件惡劣，也使得難民營居民無法遵守疫情期間的公共衛生準則。據報導，摩利亞難民營2日出現首例確診，一週內已上升到至少35例確診，當局也表示，爆發火災後，預計將宣布列斯伏斯島進入緊急狀態。

希臘「摩利亞難民營」今日凌晨傳出火警，超過1.2萬居民緊急撤離。（路透）

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