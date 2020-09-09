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    軍情動態》美新一代洲際彈道飛彈標案贏家出爐 預計2029年服役

    美國新一代洲際彈道飛彈「陸基戰略威嚇」確定由諾斯洛普·格魯曼公司公司奪標，將取代現役的LGM-30G「義勇兵三型」洲際彈道飛彈，成為美國新的核威嚇力量。圖為美軍試射義勇兵三型飛彈。（歐新社）

    美國新一代洲際彈道飛彈「陸基戰略威嚇」確定由諾斯洛普·格魯曼公司公司奪標，將取代現役的LGM-30G「義勇兵三型」洲際彈道飛彈，成為美國新的核威嚇力量。圖為美軍試射義勇兵三型飛彈。（歐新社）

    2020/09/09 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新一代洲際彈道飛彈「陸基戰略威嚇」（Ground Based Strategic Deterrent，GBSD）確定由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）公司奪標，贏下133億美元（約新台幣3890億元）的合約，GBSD將取代現役的LGM-30G「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈，成為美國新的核威嚇力量。

    根據《國防新聞》報報導，LGM-30G自1970年開始服役，至今已達半世紀時間，因此美國亟欲尋找新一代洲際彈道飛彈方案。諾斯洛普·格魯曼於8日在一份聲明中宣布，獲得美國空軍GBSD合約，GBSD將在2029年起服役，逐步汰換LGM-30G。

    依美國空軍規劃，GBSD將有更高的準確度，強化安全性和可靠性，能為美國提供升級過的戰略核武選項，以應對當今和未來的威脅。空軍戰略系統計畫執行官吉納坦博（Anthony Genatempo）准將表示，這份合約為官兵和納稅人提供了最佳的整體價值。

    去年7月，波音公司退出競標，諾斯洛普·格魯曼成為GBSD工程、生產和開發合約唯一的競標廠商。諾斯洛普·格魯曼CEO沃登（Kathy Warden）表示，憑著超過65年的技術領先地位，我們的全國團隊對此深感榮幸，並持續致力與美國空軍建立夥伴關係，提供安全、可靠和有效的系統，在未來為全球穩定做出貢獻。

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