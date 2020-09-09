美國總統大選 傳川普陷錢荒 募款只有拜登一半

傳民主黨拜登（左）8月份募款大幅領先共和黨川普（右）。（路透）

2020-09-09 09:28:16

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國總統大選只剩下不到60天時間，候選人募款似乎相當程度反應出選民的態度，到今年7月底，爭取連任的總統川普（Donald Trump）及對手民主黨拜登（Joe Biden）團隊的募款金額接近，約是3億美元對上2.94億美元，但到8月份，拜登的小額募款金額劇增，總數來到3.645億美元（約106.6億台幣），而川普卻被爆亂花錢，競選團隊有陷入錢荒的危機。

綜合媒體報導，拜登7月份的募款額是1.4億美元，到8月份時突然增加一倍多，來到3.645億美元，其中又有約2.05億美元的金額來自小額捐款，被統計約200萬名左右的選民。

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《紐約時報》更報導，從2019年初至今年7月，川普團隊募款總額為11億美元，但花費超過8億美元，且錢根本沒有花在在刀口上，光是用於募款就用掉了逾3.5億美元，黨代會前的電視廣告更花了逾1億美元，但這一切都未能換得民調上的優勢。

由於募款不佳、川普本人的財務更因疫情而縮水，使得被美媒懷疑，川普團隊的競選經費有可能陷入「錢荒」的危機，不過，川普團隊也正加快募款速度，以避免真的陷入選舉經費不足的困境。

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