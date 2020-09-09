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    棋靈王場景、日本圍棋聖地將被拆 網惋惜：來不及朝聖

    位於日本廣島的「圍棋聖地」因島石切神社因難以找到繼任者，預計將於今年結束神社的使命。該處被許多圍棋迷視為聖地，也常有人到神社祈禱自己的圍棋可以變強。（圖擷自推特）

    位於日本廣島的「圍棋聖地」因島石切神社因難以找到繼任者，預計將於今年結束神社的使命。該處被許多圍棋迷視為聖地，也常有人到神社祈禱自己的圍棋可以變強。（圖擷自推特）

    2020-09-09 09:44:45

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本廣島的「圍棋聖地」因島石切神社因難以找到繼任者，預計將於今年結束神社的使命，由於被譽為「史上最強棋士」的本因坊秀策就出生於因島，且該神社也曾在日本知名動漫「棋靈王」中出現，因此這項消息傳開後也引發網友熱議。

    建立於1981年的因島石切神社供奉了日本江戶時代的傳奇圍棋棋士本因坊秀策，許多圍棋迷將該處視為聖地，也常有人到神社祈禱自己的圍棋可以變強，加上該處也曾在日本知名動漫「棋靈王」中出現，動畫中的主角進藤光為了尋找消失的佐為，曾經造訪該處，因此即將拆除的消息傳出後，立刻引發許多同好惋惜。

    日媒相關報導指出，由於該神社沒有接手的宮司（神社的負責人），加上因島經濟實在太蕭條，地方團體難以維持神社的日常維護，因此最終迫於不得以而決定廢社。針對這項消息PTT網友也紛紛留言表示「為什麼要拆阿 直接政府接管不是更好」、「日本難道沒有古蹟保存之類的法案嗎？」、「日本的神社會倒閉喔? 真是不敢置信」、「現在也不能趕去做最後的聖地巡禮了，難過」等。

    「棋靈王」是日本知名動漫，該部作品擁有許多粉絲。（翻攝自網路）

    「棋靈王」是日本知名動漫，該部作品擁有許多粉絲。（翻攝自網路）

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