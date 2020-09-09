港府民望「負值」！林鄭反對率近7成 半數民眾打零分

香港民意研究所8日發表最新特首及問責司局長評分，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，其中特首林鄭月娥的支持率為21%；反對率69%。（路透）

2020-09-09 07:06:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港民意研究所8日發表最新特首及問責司局長評分，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，其中特首林鄭月娥的支持率為21%；反對率69%，數字雖與半個月前相差不大，但受訪者中有半數給予林鄭0分。至於3名司長及13名局長的民望淨值也都是負值。

綜合港媒報導，香港民意研究所8日發表特首及問責司局長民望最新數字，林鄭月娥的最新支持率21%，反對率接近七成（69%），評分為28.1分，較兩星期前上升0.3分，民望淨值為負48個百分點，數字與半個月前分別不大，不過受訪者中有半數給予林鄭0分。

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至於3名司長方面，民望淨值均為負值（反對者較多），民望數字也都比一個月前下跌，其中政務司司長張建宗評分28.5分，民望淨值為負39個百分點。財政司司長陳茂波評分為35.5分，民望淨值為負18個百分點。律政司司長鄭若驊評分為20.8分，民望淨值為負56個百分點，鄭持續是三司中最低分。

在局長方面，13名局長的民望淨值均為負值。其中民望淨值墊底、僅有負43個百分點的教育局局長楊潤雄支持率上升，其餘12名局長全部下跌，民望淨值次低的則是負42個百分點的保安局局長李家超。其他如食物及衞生局局長陳肇始下跌17個百分點、政制及內地事務局局長曾國衞下跌13個百分點、勞工及福利局局長羅致光下跌10個百分點、創新及科技局局長薛永恒和商務及經濟發展局局長邱騰華下跌9個百分點、發展局局長黃偉綸下跌8個百分點的支持率。黃偉綸和羅致光的支持率創其上任以來新低。

該項民調也指，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，陳茂波、陳肇始、羅致光、聶德權、黃錦星、邱騰華、陳帆、薛永恒及徐英偉屬於「表現一般」，許正宇及黃偉綸屬於「表現不彰」，李家超、楊潤雄、張建宗及曾國衞屬於「表現失敗」，林鄭月娥及鄭若驊屬於「表現拙劣」

香港民意研究所於8月31日至9月4日，以隨機抽樣形式電話訪問了1007名18歲或以上的香港居民，回應率58%，採用的評分為0至100分。

香港民意研究所8日發表最新特首及問責司局長評分，包含特首林鄭月娥，以及3名司長和13位局長的民望淨值均為負值。（法新社）

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