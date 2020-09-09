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    滿足台印雙方需求？ 美媒建議台灣將幻象2000轉售印度

    2020-09-09 08:01:04
    美國軍事雜誌建議，台灣若將幻象2000戰機賣給印度，一方面可補貼軍購成本，印度也能因此擴大幻象2000機隊。（資料照）

    美國軍事雜誌建議，台灣若將幻象2000戰機賣給印度，一方面可補貼軍購成本，印度也能因此擴大幻象2000機隊。（資料照）

    〔即時新聞／綜合報導〕我國向法國採購60架幻象2000戰機組成機隊，至今已有30年之久，而我國F-16戰機、IDF經國號戰機都已進行升級，幻象2000戰機未來能否維持戰力備受關注。而有美國軍事雜誌建議，台灣近期大舉採購美製軍武，若將幻象2000戰機賣給印度，一方面可補貼軍購成本，印度也能因此擴大幻象2000機隊，達成短期間內擴張機隊的目標。

    美國《軍事觀察》（Military Watch） 報導指出，台灣的幻象2000因為法國方面的問題，缺乏像美國F-16V一樣有意義的升級案，機體本身不佳的製造品質也造成了墜毀率提高，台灣幻象2000機隊至今已損失了近10%，相較之下，F-16與IDF的墜毀率卻低很多。而幻象2000不僅維護成本高，效能也明顯降低且過時。

    我國幻象2000戰機機隊服役至今已有30年之久。（資料照）

    我國幻象2000戰機機隊服役至今已有30年之久。（資料照）

    幻象2000在執行空對空作戰、反艦攻擊和防區外打擊等任務時的生存能力在當今都極為有限，而印度空軍則是將幻象2000作為輕型轟炸機使用。由於中國在東海防空力量眾多，對地轟炸對台灣而言是不需要的功能，相較於台海情勢，印度在中印邊境的目標易於打擊，幻象2000的轟炸功能具有一定價值。

    報導提到，印度可以從台灣購買二手的幻象2000戰機，並裝備法國製彈藥出擊，而台灣近期在對美軍購花費了超過100億美元（約新台幣2926億），將幻象2000戰機出售給印度可以補貼軍購成本，二手戰鬥機的總售價預計為1.5億（約新台幣44億）至20億美元（約新台幣585億），預計可為印度空軍提供2到3個幻象2000中隊，滿足當前的短期擴張機隊目標。

    印度已部署逾40架幻象2000戰機。（美聯社）

    印度已部署逾40架幻象2000戰機。（美聯社）

    然而目前印度已部署逾40架幻象2000戰機，在其他擁有幻象2000的國家中，包括阿拉伯聯合酋長國、卡達、希臘、埃及和法國都考慮淘汰幻象2000，並希望購入F-35、飆風戰機（Rafale）來汰換，因此上述國家不會對台灣的幻象2000有興趣。反倒是印度先前對卡達的12架幻象2000表現出濃厚興趣，表明印度確實有擴大機隊的意向。

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