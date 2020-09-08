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    新加坡隔離檢疫像買樂透 贏家住5星飯店享優惠

    新加坡的隔離檢疫要求入境者必須隔離14天，但「隔離檢疫樂透」可以讓幸運的人獲得入住五星級飯店，讓隔離者能享有更高檔的服務。（路透）

    新加坡的隔離檢疫要求入境者必須隔離14天，但「隔離檢疫樂透」可以讓幸運的人獲得入住五星級飯店，讓隔離者能享有更高檔的服務。（路透）

    2020-09-09 00:20:00

    〔中央社〕42歲的室內設計師Joy Van Dee帶著孩子從荷蘭阿姆斯特丹飛抵新加坡，入境後必須接受14天隔離，這件苦事卻因為中了「隔離檢疫樂透」頭獎而扭轉，兩人入住五星級飯店。

    華爾街日報報導，接駁巴士最後停在五星級的麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton），Joy Van Dee被帶到面積達549平方英尺的豪華河景房，這一刻她才終於知道隔離地點並高喊：「我們中頭獎啦」。

    這就是新加坡的「隔離檢疫樂透」，大多數造訪新加坡的旅客都必須待在旅館14天。旅客不能選擇要去哪裡，而是由巴士司機在機場將人接走，司機不會在路上告知旅客車子將開往何方。

    某些旅客會待在擁有大理石浴室、大電視與和秀麗風景的景觀房，平日一晚有可能要價400美元，而今只需部分負擔甚至免費。

    但入往後與真正的五星級飯店待遇，仍有一段距離，因為隔離檢疫旅客不能離開房間，也沒有房務人員會前來打掃，且旅館員工只會把三餐放在房門外。許多隔離飯店每3天才會幫房客更換一次毛巾，一週後才會更換床單。

    旅客表示，至於「樂透」的輸家可能就得擠在小旅館的狹小房間，房內的窗戶不能打開，除了床和桌椅，別無太多設備，而三餐選擇不多，甚至沒有選擇。

    多數入境旅客14天的隔離費用為每房每人約1460美元，外加隔離期間的146美元病毒篩檢費。

    至於在疫情肆虐前離開新加坡然後再回國的當地居民不用付錢。對照之下，從訂房網站Booking.com查詢10月初入住麗思卡爾頓飯店2週，含稅金與收費則需將近5850美元。

    新加坡一名旅遊高層官員近日向一家新加坡報紙表示，新加坡大約6萬7000個旅館和飯店房間中，有一半以上都已用作隔離房。但新加坡旅遊局不願證實這個數字。

    大約擁有570萬人口的新加坡迄今有逾5萬7000人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），27人染疫死亡。為了防疫，當局禁止超過5人以上的聚會，在戶外強制戴口罩，大多數人仍須在家工作，儘管所有學校已恢復上課。

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