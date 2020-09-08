載逾27萬噸！斯里蘭卡外海油輪持續燒 已發現柴油外洩

斯里蘭卡海軍8日表示，上週起在外海持續燃燒的油輪「新鑽石號」，船上柴油已開始向斯里蘭卡海岸洩漏。（路透）

2020-09-09 00:27:09

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡海軍8日表示，載有數十萬噸原油、上週起在外海持續燃燒的油輪「新鑽石號」（New Diamond），船上柴油已開始向斯里蘭卡海岸洩漏，讓人們更加擔憂可能引發重大環境災難。

《法新社》報導，掛著巴拿馬國旗的新鑽石號油輪載有印度購買的27萬噸原油和1700噸柴油，該船從科威特出發到印度港口途中發生鍋爐爆炸，造成1名菲律賓籍船員死亡，船上大火從上週四燒到迄今仍未撲滅。

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斯里蘭卡海軍表示，在這艘油輪附近、距離印度洋東部沿海地區約55公里處發現柴油浮油，但未進一步說明漏油量。軍方表示，印度海岸警衛隊已派飛機向漏油處噴灑油分散劑，盡可能減少對環境的損害。

斯里蘭卡海軍表示，機房和上層結構正在燃燒，但大火尚未延燒到達裝載原油處。發言人說，「油輪正向左傾斜。當用於滅火的海水從船隻上層結構排出時，油箱中的柴油也洩漏了」。

斯里蘭卡首席檢察官Dappula de Livera告訴當地海洋主管部門尋求賠償，並命令這艘油輪的所有者將船隻拖離斯里蘭卡海域。

新鑽石號比7月在模里西斯外海觸礁的日本散裝貨船「若潮號」（WAKASHIO）更大，「若潮號」已在該島國的原始海域洩漏超過千噸石油。

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