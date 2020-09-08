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    紐國在野黨領袖讚台灣防疫有成「國家」 中國使館大爆氣

    紐西蘭國家黨黨魁柯林斯曾大讚台灣是防疫有成的國家，今天又表示她不認為中國會介意，讓中國駐紐西蘭大使館爆氣。（彭博）

    紐西蘭國家黨黨魁柯林斯曾大讚台灣是防疫有成的國家，今天又表示她不認為中國會介意，讓中國駐紐西蘭大使館爆氣。（彭博）

    2020-09-08 23:49:37

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭國會大選將在今年10月17日登場，角逐總理的在野黨「國家黨」黨魁科林斯（Judith Collins）過去曾大讚台灣是防止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有成的國家，今天又表示中國不會介意她將台灣稱為國家。對此，中國再次爆氣，要求柯林斯記住「台灣是中國的一部分」。

    綜合外媒報導，紐國不少官員都抱持著友台立場，像是副總理兼外交部長彼得斯（Winston Peters）就曾公開表明自己一向支持台灣重返世界衛生組織（WHO）；紐西蘭的在野黨國家黨也主張當局應以台灣防疫政策作為模範，加強邊境管制的系統。

    而國家黨黨魁柯林斯8日接受當地媒體訪問時，被問到若她在10月的選舉勝出成為總理，會不會擔心她將台灣稱為一個國家會使中國惱怒，進而威脅到紐國與中國的貿易關係？柯林斯回答說，自己不認為中國會介意她將台灣稱為一個國家，她還說，中國政府實際上對此事的態度是擔憂大於惱羞成怒。

    隨後中國駐紐國大使館立刻爆氣回應，要求國家黨恪守「一中原則」，記住「台灣是中國的一部分」，從不是一個國家！

    不只如此，過去彼得斯表明支持台灣重返世衛後，中國戰狼外交官也提出警告，稱此舉可能影響雙邊關係，還明言「世衛是由主權國家組成的聯合國旗下專門機構。作為中國的一個省，台灣沒有資格加入。」

    實際上，中紐之間關係也開始緊張，自中共在香港強行通過《港版國安法》，紐國便表示高度關切，最近也中止與香港簽訂的引渡條約作為回應；現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）先前也對香港和新疆問題表示關注，讓中國跳腳指責紐國「嚴重干涉內政」。

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