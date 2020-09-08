武漢肺炎》出席抗擊疫情表彰大會 習近平提了31次「鬥爭」

中共總書記習近平今天提出，要堅持底線思維、增強憂患意識，並發揚鬥爭精神，敢於鬥爭善於鬥爭，根據形勢變化及時調整鬥爭策略，調動一切積極因素，不斷奪取具有新歷史特點的鬥爭勝利。（美聯社）

2020-09-08 20:58:19

〔中央社〕中共總書記習近平今天提出，要堅持底線思維、增強憂患意識，並發揚鬥爭精神，敢於鬥爭善於鬥爭，根據形勢變化及時調整鬥爭策略，調動一切積極因素，不斷奪取具有新歷史特點的鬥爭勝利。

北京當局上午在人民大會堂舉辦「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」。據官媒新華網下午刊登的談話全文以及中央電視台晚間播出的「新聞聯播」，習近平在會中作了上述表示。

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他在談話中多次強調，中共領導以及制度優勢等，是這次中國抗疫勝利的關鍵，例如「中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨」、「中國特色社會主義制度所具有的顯著優勢，是抵禦風險挑戰、提高國家治理效能的根本保證」。

習近平並在談話中提出，要堅持底線思維、增強憂患意識，有效防範和化解前進道路上的各種風險。

他表示，中共建黨近百年、建政70多年、改革開放40多年的歷史，從來都不是一帆風順的。要辯證認識和把握國內外大勢，加強戰略性、系統性、前瞻性研究謀劃，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備，善於在危機中育新機、於變局中開新局。

習近平接著強調，「要發揚鬥爭精神，敢於鬥爭、善於鬥爭，根據形勢變化及時調整鬥爭策略，團結一切可以團結的力量，調動一切積極因素，不斷奪取具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭新勝利」。

他並在談話接近尾聲時說，「從5000多年文明發展的苦難輝煌中走來的中國人民和中華民族，必將在新時代的偉大征程上一路向前，任何人任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐」。

在近萬字的講稿當中，習近平一共提及31次鬥爭。

另外，習近平在談話時也多次重申「人類命運共同體」外交論述，強調「重大危機面前沒有任何一個國家可以獨善其身，團結合作才是人間正道」。

他又說，「任何自私自利、嫁禍他人、顛倒是非、混淆黑白的做法，不僅會對本國和本國人民造成傷害，而且會給世界各國人民帶來傷害」。

習近平並稱，中國將繼續推進疫情防控國際合作，支持世界衛生組織（WHO）發揮全球抗疫領導作用，與各國分享防控和救治經驗，繼續向應對疫情能力薄弱的國家和地區提供幫助等。

他還說，中國願與各國一道推動形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題，共同創造人類更加美好的未來。

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