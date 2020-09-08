川普辱陣亡將士疑雲 波頓為他平反：假新聞

前白宮安全顧問波頓為仇家川普平反，打臉左派媒體對川普的不實抹黑。（美聯社資料照）

2020-09-08 20:29:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕尋求連任的美國總統川普近日連遭左派媒體狙擊，被指曾經在2018年侮辱一戰陣亡將士為「魯蛇」（Losers）。時任白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）雖已跟川普反目成仇，但仍然仗義執言為昔日老闆平反，強調川普侮辱陣亡將士的說法，根本是錯誤（simply false）。

《大西洋》（The Atlantic）雜誌日前披露，川普在2018年訪問法國期間，曾經對幕僚表示，一戰陣亡將士都是「魯蛇」和「蠢蛋」，所以他不願意到美軍公墓向他們致敬；而另一個他不願前往的理由是，他怕大雨會淋壞了他的髮型。

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博頓7日在福斯電視台節目談及此事，他表示：「根據那篇報導所說，總統對士兵和葬於公墓人士的貶損言論，是跟他當日下午不出席儀式的決定有關，而這是錯誤的。我不知道是誰告訴作者，但這是錯誤。」

波頓以強硬鷹派立場聞名，但後來卻與川普翻臉成仇，不過他打臉《大西洋》雜誌的報導，他強調，川普2018年底訪問法國期間，取消到訪埋葬一戰陣亡美軍將士的公墓，是基於天氣因素，而非鄙視那些陣亡將士。

波頓憶述，時任白宮幕僚長凱瑞（John Kelly）詳細陳述了不出席儀式的理據，川普接納，於是取消有關行程。

川普和白宮之前也曾經就這項指控作出澄清。

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