為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普辱陣亡將士疑雲 波頓為他平反：假新聞

    前白宮安全顧問波頓為仇家川普平反，打臉左派媒體對川普的不實抹黑。（美聯社資料照）

    前白宮安全顧問波頓為仇家川普平反，打臉左派媒體對川普的不實抹黑。（美聯社資料照）

    2020-09-08 20:29:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕尋求連任的美國總統川普近日連遭左派媒體狙擊，被指曾經在2018年侮辱一戰陣亡將士為「魯蛇」（Losers）。時任白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）雖已跟川普反目成仇，但仍然仗義執言為昔日老闆平反，強調川普侮辱陣亡將士的說法，根本是錯誤（simply false）。

    《大西洋》（The Atlantic）雜誌日前披露，川普在2018年訪問法國期間，曾經對幕僚表示，一戰陣亡將士都是「魯蛇」和「蠢蛋」，所以他不願意到美軍公墓向他們致敬；而另一個他不願前往的理由是，他怕大雨會淋壞了他的髮型。

    博頓7日在福斯電視台節目談及此事，他表示：「根據那篇報導所說，總統對士兵和葬於公墓人士的貶損言論，是跟他當日下午不出席儀式的決定有關，而這是錯誤的。我不知道是誰告訴作者，但這是錯誤。」

    波頓以強硬鷹派立場聞名，但後來卻與川普翻臉成仇，不過他打臉《大西洋》雜誌的報導，他強調，川普2018年底訪問法國期間，取消到訪埋葬一戰陣亡美軍將士的公墓，是基於天氣因素，而非鄙視那些陣亡將士。

    波頓憶述，時任白宮幕僚長凱瑞（John Kelly）詳細陳述了不出席儀式的理據，川普接納，於是取消有關行程。

    川普和白宮之前也曾經就這項指控作出澄清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美媒爆川普稱陣亡美軍「魯蛇」 白宮怒批謠言
    2020-09-04 17:10

    美媒爆川普稱陣亡美軍「魯蛇」 白宮怒批謠言
    川普和拜登失言大比拼！ 驚人語錄讓人看傻眼
    2020-09-03 18:03

    川普和拜登失言大比拼！ 驚人語錄讓人看傻眼
    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解

    調查：國人的3大投資痛點 存基金都有解
    「搖擺州」選情緊張 拜登跟川普腳步出訪基諾沙
    2020-09-03 10:31

    「搖擺州」選情緊張 拜登跟川普腳步出訪基諾沙
    裴洛西做頭髮違反防疫規範 川普嗆要讓她從眾議院打包
    2020-09-03 08:08

    裴洛西做頭髮違反防疫規範 川普嗆要讓她從眾議院打包
    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊

    2020亞洲幸福企業出爐！這家又連莊
    國際今日熱門
    2020-09-07 21:09

    武漢肺炎》中國擬竄改疫情史！他示警：中共日常

    2020-09-08 00:04

    揮毫為遭港警「騎身」12歲女孩發聲！ 林夕罕見連環怒轟

    2020-09-07 22:57

    謠言終結站》習近平女兒在哈佛畢典獻唱？ 是日本女星啦

    2020-09-07 20:58

    軍武新知》5倍音速！美軍自走砲測試 首度擊落巡弋飛彈靶機

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播