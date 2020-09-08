涉公開求診警察個資 香港診所護理師遭起訴

香港警方指出，一名診所登記護士在去年乘工作之便，將一名求診的警員個人資料公開至社交媒體，今日已將該名護士正式起訴。（圖擷取自香港警察臉書）

2020/09/08 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今（9）日晚間指出一名診所護理師去年借職務之便將來求診的警察個資公開，今日正式控告該名女子「目的在於使其本人或他人不誠實獲益而取用電腦」罪及「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，將於9月22日上午於西九龍裁判法院開庭。

據香港警方指出，一名診所登記護士在去年乘工作之便，將一名求診的警員個人資料公開至社交媒體。香港警方網絡安全及科技罪案調查科經調查後，在去年8月26日於荃灣區拘捕一名25歲當地女子。警方在取得律政司法律意見後，今日正式控告該名女子「目的在於使其本人或他人不誠實獲益而取用電腦」罪及「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪。此案件將於9月22日上午於西九龍裁判法院開庭。

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香港警方表示，高等法院已頒布2個臨時禁制令，禁止任何人非法地及故意地洩漏警務人員及其家人的個人資料，令其受到滋擾及恐嚇，和禁止任何人在網上平台發布或轉發任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的言論。香港警方也警告，上述臨時禁制令至今仍然生效，違反上述禁制令的人士，有機會同時觸犯「藐視法庭」罪。

港警說，網路世界不是一個無法可依的虛擬世界，根據香港現行的法例，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於網路世界。

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