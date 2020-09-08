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    中歐特別峰會下週登場 習近平拉攏歐盟的最後機會

    即將於14日登場的中歐特別峰會，是習近平拉攏歐盟的最後機會。（路透）

    即將於14日登場的中歐特別峰會，是習近平拉攏歐盟的最後機會。（路透）

    2020-09-08 20:54:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中美緊張關係持續升級，中國外交部長王毅日前造訪歐洲五國，為本月14日登場的中歐特別峰會暖身，外界也認為是中國打算拉攏歐盟對抗美國陣營。但此行效果不彰，王毅也因威脅捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）要為訪問台灣付出代價，引起部分歐洲國家反感。對此，有外媒引述消息指出，屆時特別峰會將是中國國家主席習近平拉攏歐盟的最後機會！

    根據香港《南華早報》報導，將於本月14日登場的中歐特別峰會因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，將以視訊方式進行。德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）等人都會在14日與習近平視訊。但先前傳有受邀與會的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則不會出席。

    《南華早報》引述消息指出，此次特別峰會的首要目標是要在2020年底前談成歐盟與中國的投資協定，歐盟想藉此協定保障在中國的歐洲企業。但有不少歐盟決策者和外交人士暗示，就算中國表現再積極，若無法承諾給歐洲企業進入中國市場的更大管道，這些投資協定就難以談成。

    另一方面，美國總統大選在即，選情進入白熱化，現任總統川普對中國的強硬態度不用多說，其民主黨對手拜登先前也表示，要聯合理念相近盟邦反制中國，顯示美中對立關係不會這麼輕易結束，外界也認為這促使中國應該積極拉攏歐洲。《南華早報》也稱14日的峰會，是習近平最後的機會！

    而歐盟目前看來並不想在中美競爭中選邊站，但也坦言在價值觀和民主意識的層面上，與美國較親近，且中歐之間不只經貿問題，兩方在不少議題上也現入分歧。日後中歐關係發展會如何進行，須看14日峰會結果。

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